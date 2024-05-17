Зампреда правительства Алтайского края арестовали по делу о мошенничестве

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Иван Кибаргин будет под арестом до 15 июля
Иван Кибаргин будет под арестом до 15 июля Фото:

Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина до 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что чиновника обвиняют в приготовлении к преступлению, а также крупном мошенничестве.

О задержании Кибардина в Москве стало известно 17 марта. Сообщалось, что перед этим в краевом правительстве проводились обыски, однако причины, по которым задержали зампреда до последнего не раскрывались, пишет Life

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Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина до 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. «Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что чиновника обвиняют в приготовлении к преступлению, а также крупном мошенничестве. О задержании Кибардина в Москве стало известно 17 марта. Сообщалось, что перед этим в краевом правительстве проводились обыски, однако причины, по которым задержали зампреда до последнего не раскрывались, пишет Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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