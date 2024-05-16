В перинатальном центре Сургута вернули партнерские роды

В перинатальном центре Сургута спустя почти пять месяцев возобновлены партнерские роды
В Центре охраны материнства и детства Сургута возобновлены партнерские роды. Об этом сообщает официальная страница медучреждения на своей странице в соцсети Вконтакте.
«В Центре охраны материнства и детства возобновляются партнерские роды! Карантин, который действовал в нашем медучреждении с 30 декабря 2023 года, снят», – сообщается на странице Центра.
Для участия в совместных родах партнеру необходимо предоставить паспорт, пройти рентген, сделать экспресс-тест на Covid-19 за 72 часа до родов. А также подтверждение вакцинации от кори – пройти вакцинацию или сдать анализы на антитела.
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