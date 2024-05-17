Украина пыталась атаковать российский регион «Точкой-У»

МО РФ: системы ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

17 мая 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью, передает МО РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Оперативно-тактическая ракета «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник. «Оперативно-тактическая ракета „Точка-У“ и украинский БПЛА сбиты над Белгородской и Брянской областями», — сообщает российское военное ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативно-тактическая ракета «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник. «Оперативно-тактическая ракета „Точка-У“ и украинский БПЛА сбиты над Белгородской и Брянской областями», — сообщает российское военное ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны.