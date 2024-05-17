Украина пыталась атаковать российский регион «Точкой-У»

МО РФ: системы ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью, передает МО РФ Фото:

Оперативно-тактическая ракета «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник.

«Оперативно-тактическая ракета „Точка-У“ и украинский БПЛА сбиты над Белгородской и Брянской областями», — сообщает российское военное ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны.

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Оперативно-тактическая ракета «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник. «Оперативно-тактическая ракета „Точка-У“ и украинский БПЛА сбиты над Белгородской и Брянской областями», — сообщает российское военное ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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