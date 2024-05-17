Украина пыталась атаковать российский регион «Точкой-У»

Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью, передает МО РФ
Оперативно-тактическая ракета «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник.
«Оперативно-тактическая ракета „Точка-У“ и украинский БПЛА сбиты над Белгородской и Брянской областями», — сообщает российское военное ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны.
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