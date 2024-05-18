Решение Франции по России застало Запад врасплох

Politico: решение Франции пригласить РФ в Нормандию вызвало переполох на Западе
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Прогулка по Нормандии. Франция, пляж, место высадки союзников во время второй мировой войны в городе аснель
Франция пригласила РФ в Нормандию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск, пишет Politico Фото:

Решение французской стороны пригласить Россию в Нормандию обеспокоило западных союзников. В частности, РФ будет приглашена на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск. Об этом сообщает Politico.

«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», — говорится в материале. Отмечается, что такое приглашение является изменением в привычной дипломатической практике.

Представитель правительства Великобритании подчеркнул тревожность действий Франции, указав на ряд событий, включая прием председателя Китая Си Цзиньпина и отправку представителя на инаугурацию российского президента Владимира Путина. Эти действия вызывают вопросы у союзников по поводу текущего курса французской внешней политики.

С другой стороны, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не получала официальных приглашений принять участие в мероприятиях в Нормандии. Он подчеркнул, что обычно приглашения направляются официальным путем с последующим публичным объявлением, что в данном случае не было сделано.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия рассмотрит приглашение Франции посетить церемонию в Нормандии. Однако он уточнил, что многое зависит от уровня приглашения, решение о посещении мероприятия примет политическое руководство страны, передает «Национальная служба новостей».

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Решение французской стороны пригласить Россию в Нормандию обеспокоило западных союзников. В частности, РФ будет приглашена на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск. Об этом сообщает Politico. «В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», — говорится в материале. Отмечается, что такое приглашение является изменением в привычной дипломатической практике. Представитель правительства Великобритании подчеркнул тревожность действий Франции, указав на ряд событий, включая прием председателя Китая Си Цзиньпина и отправку представителя на инаугурацию российского президента Владимира Путина. Эти действия вызывают вопросы у союзников по поводу текущего курса французской внешней политики. С другой стороны, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не получала официальных приглашений принять участие в мероприятиях в Нормандии. Он подчеркнул, что обычно приглашения направляются официальным путем с последующим публичным объявлением, что в данном случае не было сделано. В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия рассмотрит приглашение Франции посетить церемонию в Нормандии. Однако он уточнил, что многое зависит от уровня приглашения, решение о посещении мероприятия примет политическое руководство страны, передает «Национальная служба новостей».
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