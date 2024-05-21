В Челябинске вырос спрос на авиабилеты в Минеральные воды и Казань

21 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Минеральные Воды и Казань вошли в ТОП-5 популярных в июне авианаправлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске за год вырос спрос на полеты в Минеральные Воды и Казань. Доля пассажиров в июне 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в сервисе путешествий «Туту.ру». «По сравнению июня с тем же периодом прошлого года количество купленных авиабилетов в Минеральные Воды выросло на 1,5%, а в Казань — на 1,3%. Доля пассажиров из Челябинска в Сочи сократилась на 4,2%, в Санкт-Петербург — на 1%, в Москву — на 2,6%», — сообщили URA.RU в сервисе путешествий. Самыми популярными направлениями в июне при этом остались Сочи, куда направляются 32,6% пассажиров, Санкт-Петербург (23,5%), Москва (20,3%), Минеральные Воды (4,6%) и Казань (2,3%). На поезде в первый месяц лета больше всего пассажиров поедут в Анапу (8,3%), Москву (5,8%), Санкт-Петербург (4,8%) и Краснодар (4,7%). В пятерку популярных жд-направлений также вошла Тюмень (1,1%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год вырос спрос на полеты в Минеральные Воды и Казань. Доля пассажиров в июне 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в сервисе путешествий «Туту.ру». «По сравнению июня с тем же периодом прошлого года количество купленных авиабилетов в Минеральные Воды выросло на 1,5%, а в Казань — на 1,3%. Доля пассажиров из Челябинска в Сочи сократилась на 4,2%, в Санкт-Петербург — на 1%, в Москву — на 2,6%», — сообщили URA.RU в сервисе путешествий. Самыми популярными направлениями в июне при этом остались Сочи, куда направляются 32,6% пассажиров, Санкт-Петербург (23,5%), Москва (20,3%), Минеральные Воды (4,6%) и Казань (2,3%). На поезде в первый месяц лета больше всего пассажиров поедут в Анапу (8,3%), Москву (5,8%), Санкт-Петербург (4,8%) и Краснодар (4,7%). В пятерку популярных жд-направлений также вошла Тюмень (1,1%).