В Свердловской области возбудили дело после схода вагонов

По итогам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о сходе пяти вагонов на путях ОАО «ВГОК» в июле 2023 года. Инцидент, вызванный нарушением правил размещения грузов, привел к значительным материальным потерям. При этом собственник вагонов госорганы о случившемся не оповестил, сообщает надзорное ведомство в telegram-канале.
«В результате проверки обнаружено, что государственные органы не были оповещены о сходе подвижного состава, что привело к крупному ущербу. По рассмотренным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
По предварительным данным, причиной схода вагонов стало нарушение технических условий погрузки, что вызвало разницу в распределении груза по бортам. Стоимость ремонта поврежденного подвижного состава оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!