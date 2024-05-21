В Свердловской области возбудили дело после схода вагонов

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Причиной схода вагонов стало нарушение технических условий погрузки
Причиной схода вагонов стало нарушение технических условий погрузки Фото:

По итогам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о сходе пяти вагонов на путях ОАО «ВГОК» в июле 2023 года. Инцидент, вызванный нарушением правил размещения грузов, привел к значительным материальным потерям. При этом собственник вагонов госорганы о случившемся не оповестил, сообщает надзорное ведомство в telegram-канале.

«В результате проверки обнаружено, что государственные органы не были оповещены о сходе подвижного состава, что привело к крупному ущербу. По рассмотренным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, причиной схода вагонов стало нарушение технических условий погрузки, что вызвало разницу в распределении груза по бортам. Стоимость ремонта поврежденного подвижного состава оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей. 

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По итогам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о сходе пяти вагонов на путях ОАО «ВГОК» в июле 2023 года. Инцидент, вызванный нарушением правил размещения грузов, привел к значительным материальным потерям. При этом собственник вагонов госорганы о случившемся не оповестил, сообщает надзорное ведомство в telegram-канале. «В результате проверки обнаружено, что государственные органы не были оповещены о сходе подвижного состава, что привело к крупному ущербу. По рассмотренным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ», — отметили в пресс-службе прокуратуры. По предварительным данным, причиной схода вагонов стало нарушение технических условий погрузки, что вызвало разницу в распределении груза по бортам. Стоимость ремонта поврежденного подвижного состава оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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