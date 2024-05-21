Опальный олигарх из Сургута обжаловал приговор суда о двух годах заключения

Опальный олигарх из Сургута Андрей Копайгора, который в конце апреля был приговорен к двум годам колонии-поселения за мошенничество в долевом строительстве, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщили в городском суде.
«Защитник Копайгоры подал апелляционную жалобу. Она будет рассматриваться в окружном суде. Пока материалы находятся в Сургуте. Скоро их отправят в Ханты-Мансийск», — сообщили в суде.
Недовольными приговором суда остались и потерпевшие. Они также написали жалобу и требуют ужесточения наказания.
Ранее URA.RU сообщало, что опальному олигарху огласили приговор. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.
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