21 мая 2024

Опальный олигарх из Сургута обжаловал приговор суда о двух годах заключения

© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобу по уголовному делу рассмотрят в суде Ханты-Мансийска
Жалобу по уголовному делу рассмотрят в суде Ханты-Мансийска Фото:

Опальный олигарх из Сургута Андрей Копайгора, который в конце апреля был приговорен к двум годам колонии-поселения за мошенничество в долевом строительстве, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщили в городском суде.

«Защитник Копайгоры подал апелляционную жалобу. Она будет рассматриваться в окружном суде. Пока материалы находятся в Сургуте. Скоро их отправят в Ханты-Мансийск», — сообщили в суде.

Недовольными приговором суда остались и потерпевшие. Они также написали жалобу и требуют ужесточения наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что опальному олигарху огласили приговор. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.

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Опальный олигарх из Сургута Андрей Копайгора, который в конце апреля был приговорен к двум годам колонии-поселения за мошенничество в долевом строительстве, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщили в городском суде. «Защитник Копайгоры подал апелляционную жалобу. Она будет рассматриваться в окружном суде. Пока материалы находятся в Сургуте. Скоро их отправят в Ханты-Мансийск», — сообщили в суде. Недовольными приговором суда остались и потерпевшие. Они также написали жалобу и требуют ужесточения наказания. Ранее URA.RU сообщало, что опальному олигарху огласили приговор. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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