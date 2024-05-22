Текслер передал коммунальную технику для восстановления городов ДНР. Фото

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер отреагировал на просьбу со стороны правительства ДНР Фото:
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Кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля для восстановления Авдеевки в ДНР переделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. С такой просьбой к главе региона ранее обратилось правительство Донецкой Народной Республики.

«Вручили главе Ясиноватского муниципального округа Дмитрию Шевченко ключи от современного крана-манипулятора. Еще два крупных коммунальных автомобиля для уборки улиц и придомовых территорий — в пути», — сообщил вице-губернатор Челябинской области Александр Лазарев.

Еще один автомобиль марки УАЗ в ДНР направили челябинские предприниматели. Машину переоборудовали и оснастили прицепом.

Ранее в подшефной Челябинску Волновахе в ДНР открыли отделение соцфонда и службы занятости. Ремонтом занимались челябинские строители. Над восстановлением специалисты работали год.

Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в ДНР появилась новая техника
Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в ДНР появилась новая техника

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Кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля для восстановления Авдеевки в ДНР переделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. С такой просьбой к главе региона ранее обратилось правительство Донецкой Народной Республики. «Вручили главе Ясиноватского муниципального округа Дмитрию Шевченко ключи от современного крана-манипулятора. Еще два крупных коммунальных автомобиля для уборки улиц и придомовых территорий — в пути», — сообщил вице-губернатор Челябинской области Александр Лазарев. Еще один автомобиль марки УАЗ в ДНР направили челябинские предприниматели. Машину переоборудовали и оснастили прицепом. Ранее в подшефной Челябинску Волновахе в ДНР открыли отделение соцфонда и службы занятости. Ремонтом занимались челябинские строители. Над восстановлением специалисты работали год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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