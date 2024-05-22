Кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля для восстановления Авдеевки в ДНР переделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. С такой просьбой к главе региона ранее обратилось правительство Донецкой Народной Республики.
«Вручили главе Ясиноватского муниципального округа Дмитрию Шевченко ключи от современного крана-манипулятора. Еще два крупных коммунальных автомобиля для уборки улиц и придомовых территорий — в пути», — сообщил вице-губернатор Челябинской области Александр Лазарев.
Еще один автомобиль марки УАЗ в ДНР направили челябинские предприниматели. Машину переоборудовали и оснастили прицепом.
Ранее в подшефной Челябинску Волновахе в ДНР открыли отделение соцфонда и службы занятости. Ремонтом занимались челябинские строители. Над восстановлением специалисты работали год.
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