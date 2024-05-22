22 мая 2024

Иностранца, задержанного челябинским УФСБ, оштрафовали и выдворили из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ задержали иностранца при незаконном пересечении госграницы Фото:

Гражданина иностранного государства, задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области, оштрафовали и выдворили из РФ. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе ведомства, решения по иностранцу принимали сразу в нескольких судах.

«Лаишевский райсуд Республики Татарстан признал виновным иностранного гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дополнительно Ленинским райсудом Магнитогорска принято решение о его выдворении в страну исхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Иностранец был задержан в ноябре 2023 года. При установлении его личности было установлено, что в 2020 году ему на пять лет закрыли въезд в РФ из-за нарушения нарушение режима пребывания в стране. Но несмотря на запрет он все равно решил незаконно вернуться в Россию. Уголовное дело по материалам УФСБ по Челябинской области было возбуждено и расследовано ПУ ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.

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Гражданина иностранного государства, задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области, оштрафовали и выдворили из РФ. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе ведомства, решения по иностранцу принимали сразу в нескольких судах. «Лаишевский райсуд Республики Татарстан признал виновным иностранного гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дополнительно Ленинским райсудом Магнитогорска принято решение о его выдворении в страну исхода», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Иностранец был задержан в ноябре 2023 года. При установлении его личности было установлено, что в 2020 году ему на пять лет закрыли въезд в РФ из-за нарушения нарушение режима пребывания в стране. Но несмотря на запрет он все равно решил незаконно вернуться в Россию. Уголовное дело по материалам УФСБ по Челябинской области было возбуждено и расследовано ПУ ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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