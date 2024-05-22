22 мая 2024

Жительница ХМАО стала мамой в десятый раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Первый ребенок в семье появился в 2008 году Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) стала мамой в десятый раз. Восьмого сына она родила в клинической больнице имени В.И. Яцкив, — сообщили URA.RU окружном департаменте здравоохранения.

«В семье Головко из Нефтеюганска родился 10 ребенок — здоровый мальчик весом 2900 граммов и ростом 51 сантиметр. Малыша назвали Арсением, он стал восьмым сыном. В этом отделении многодетная мама Юлия родила всех своих детей. Первенец появился на свет в 2008 году», — сообщили в ведомстве.

Врачи сообщили, что роды прошли хорошо. Мама и новорожденный здоровы и уже выписаны домой. «Конечно, в наше непростое время, нужно иметь не только невероятную любовь к детям, но и определенное мужество, чтобы решиться на рождение 10 детей. Коллектив родильного отделения желает Юлии крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения в воспитании», — заведующий родильного отделения Нефтеюганской больницы, Андрей Контарев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число многодетных семей выросло в четыре раза. За 10 лет количество многодетных семей увеличилось с 11 до 43 тысяч.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) стала мамой в десятый раз. Восьмого сына она родила в клинической больнице имени В.И. Яцкив, — сообщили URA.RU окружном департаменте здравоохранения. «В семье Головко из Нефтеюганска родился 10 ребенок — здоровый мальчик весом 2900 граммов и ростом 51 сантиметр. Малыша назвали Арсением, он стал восьмым сыном. В этом отделении многодетная мама Юлия родила всех своих детей. Первенец появился на свет в 2008 году», — сообщили в ведомстве. Врачи сообщили, что роды прошли хорошо. Мама и новорожденный здоровы и уже выписаны домой. «Конечно, в наше непростое время, нужно иметь не только невероятную любовь к детям, но и определенное мужество, чтобы решиться на рождение 10 детей. Коллектив родильного отделения желает Юлии крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения в воспитании», — заведующий родильного отделения Нефтеюганской больницы, Андрей Контарев. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число многодетных семей выросло в четыре раза. За 10 лет количество многодетных семей увеличилось с 11 до 43 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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