22 мая 2024

В Березниках ищут самокатчика, сбившего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк на самокате сбил девочку
Пермяк на самокате сбил девочку Фото:

В Березниках разыскивают владельца самоката, который во время движения сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в сообществе «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Предположительно самокатом с сиденьем управлял мужчина. Он двигался 22 мая около 17:30 возле дома по ул. Пятилетки, 30 сбил 10-летнююю девочку. После этого неизвестный скрылся. Госавтоинспекция ищет очевидцев данного ДТП или водителей, у которых есть запись с видеорегистратора», — сообщает ведомство.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону 8 999 363 55 66. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы проката самокатов ушли из Перми. Сейчас передвигаться на самокатах по городу могут только их владельцы.

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В Березниках разыскивают владельца самоката, который во время движения сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в сообществе «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Предположительно самокатом с сиденьем управлял мужчина. Он двигался 22 мая около 17:30 возле дома по ул. Пятилетки, 30 сбил 10-летнююю девочку. После этого неизвестный скрылся. Госавтоинспекция ищет очевидцев данного ДТП или водителей, у которых есть запись с видеорегистратора», — сообщает ведомство. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону 8 999 363 55 66. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы проката самокатов ушли из Перми. Сейчас передвигаться на самокатах по городу могут только их владельцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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