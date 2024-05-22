В Березниках ищут самокатчика, сбившего ребенка

В Березниках разыскивают владельца самоката, который во время движения сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в сообществе «Госавтоинспекция Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Предположительно самокатом с сиденьем управлял мужчина. Он двигался 22 мая около 17:30 возле дома по ул. Пятилетки, 30 сбил 10-летнююю девочку. После этого неизвестный скрылся. Госавтоинспекция ищет очевидцев данного ДТП или водителей, у которых есть запись с видеорегистратора», — сообщает ведомство.
Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону 8 999 363 55 66. Ранее URA.RU сообщало, что сервисы проката самокатов ушли из Перми. Сейчас передвигаться на самокатах по городу могут только их владельцы.
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