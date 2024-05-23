Челябинские семьи стали строить больше коттеджей и частных домов. Инфографика

23 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Челябинцы за январь—март 2024 года построили на 50 тысяч квадратных метров больше жилых домов Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинцы в январе—марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года построили на 50 тысяч квадратных метров больше жилых домов. В период с января по март 2024 года челябинцы построили почти 400 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинске январе—марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года горожане возвели на 50 тысяч квадратных метров больше частных домов. В период с января по март 2024 года челябинцы построили почти 400 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году — 350 тысяч квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе. Всего же в Челябинской области за январь—март 2024 года было построено 2 тысячи 900 жилых домов и 125 зданий нежилого назначения. Из нежилых домов в эксплуатацию было введено 47% коммерческих зданий, 27% промышленных предприятий, 15,2% учебных заведений, 7,2% больниц и поликлиник. Причем в регионе за год было построено вдвое меньше сельскохозяйственных предприятий. Если в январе—марте 2023 года было введено в действие 12,2% таких предприятий, то за тот же период 2024 года данный процент снизился до 5,6%. Из нежилых домов в 2024 году в эксплуатацию было введено 47% коммерческих зданий, 27% промышленных предприятий, 15,2% учебных заведений, 7,2% больниц и поликлиник Инфографика: пресс-служба Челябинскстата В период с января по март 2024 года челябинцы построили почти 400 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году — 350 тысяч квадратных метров жилья Инфографика: пресс-служба Челябинскстата Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы в январе—марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года построили на 50 тысяч квадратных метров больше жилых домов. В период с января по март 2024 года челябинцы построили почти 400 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинске январе—марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года горожане возвели на 50 тысяч квадратных метров больше частных домов. В период с января по март 2024 года челябинцы построили почти 400 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году — 350 тысяч квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе. Всего же в Челябинской области за январь—март 2024 года было построено 2 тысячи 900 жилых домов и 125 зданий нежилого назначения. Из нежилых домов в эксплуатацию было введено 47% коммерческих зданий, 27% промышленных предприятий, 15,2% учебных заведений, 7,2% больниц и поликлиник. Причем в регионе за год было построено вдвое меньше сельскохозяйственных предприятий. Если в январе—марте 2023 года было введено в действие 12,2% таких предприятий, то за тот же период 2024 года данный процент снизился до 5,6%.