23 мая 2024

В Челябинске открылось кафе норвежских вафель

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара ресторана Dolce Vita Витторио Соверина. Екатеринбург, вафли
Меню заведения основано на вафлях с сытными и сладкими начинками Фото:

В Челябинске открылось кафе норвежского стритфуда Vaffel. Гостям предлагают национальные вафли с разными начинками, супы и салаты.

«Норвежские вафли — это оригинальный стритфуд: горячая мягкая вафля с хрустящей корочкой и наполнением. Наши пять авторских видов теста сочетаются с начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы», — сообщает руководство заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены сладкие и сытные варианты блюда.

В заведении подают порции двух размеров — мини и полная. В меню представлены вафли с лососем, тунцом и яблоком, котлетой из мраморной говядины, куриным филе, колбасками, а также вегетарианская шпинатная вафля. Для посетителей доступны и завтраки. На выбор предложены блюда с лососем и мясными деликатесами.

В качестве сладкого гостям предлагают вафли с наполнением «сникерс», клубника со сливками, клубника с мармеладом и зефиром, банан с медом, а также «штрудель». Стоимость порции составит от 240 до 480 рублей.

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В Челябинске открылось кафе норвежского стритфуда Vaffel. Гостям предлагают национальные вафли с разными начинками, супы и салаты. «Норвежские вафли — это оригинальный стритфуд: горячая мягкая вафля с хрустящей корочкой и наполнением. Наши пять авторских видов теста сочетаются с начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы», — сообщает руководство заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены сладкие и сытные варианты блюда. В заведении подают порции двух размеров — мини и полная. В меню представлены вафли с лососем, тунцом и яблоком, котлетой из мраморной говядины, куриным филе, колбасками, а также вегетарианская шпинатная вафля. Для посетителей доступны и завтраки. На выбор предложены блюда с лососем и мясными деликатесами. В качестве сладкого гостям предлагают вафли с наполнением «сникерс», клубника со сливками, клубника с мармеладом и зефиром, банан с медом, а также «штрудель». Стоимость порции составит от 240 до 480 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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