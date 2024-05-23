В Челябинске открылось кафе норвежских вафель

В Челябинске открылось кафе норвежского стритфуда Vaffel. Гостям предлагают национальные вафли с разными начинками, супы и салаты.
«Норвежские вафли — это оригинальный стритфуд: горячая мягкая вафля с хрустящей корочкой и наполнением. Наши пять авторских видов теста сочетаются с начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы», — сообщает руководство заведения в соцсети «ВКонтакте». В меню представлены сладкие и сытные варианты блюда.
В заведении подают порции двух размеров — мини и полная. В меню представлены вафли с лососем, тунцом и яблоком, котлетой из мраморной говядины, куриным филе, колбасками, а также вегетарианская шпинатная вафля. Для посетителей доступны и завтраки. На выбор предложены блюда с лососем и мясными деликатесами.
В качестве сладкого гостям предлагают вафли с наполнением «сникерс», клубника со сливками, клубника с мармеладом и зефиром, банан с медом, а также «штрудель». Стоимость порции составит от 240 до 480 рублей.
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