Пермский ТЮЗ нашел новый способ заработка

Пермский ТЮЗ начал проводить экскурсии по новому зданию театра, которое открылось в феврале. На них зрителям обещают показать не только фойе, но и закулисье.
«Приглашаем заглянуть в закулисье малой сцены Пермского ТЮЗа на Пермской, 66 и своими глазами увидеть то, что обычно сокрыто от любопытных взглядов публики. А еще у вас будет возможность помочь персонажам сказок выбраться из затруднительных положений и убедиться в том, что настоящие чудеса в театре творятся не только на сцене, но и за кулисами, в театральных цехах и даже коридорах», — говорится в объявлении на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Малая сцена пермского ТЮЗа открылась для зрителей 1 февраля. Показы первых спектаклей вызвали ажиотажный спрос у зрителей. Как рассказывало URA.RU, в новом здании в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они оживают благодаря мультимедийным технологиям.
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