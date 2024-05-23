23 мая 2024

Пермский ТЮЗ нашел новый способ заработка

В Перми Театр юного зрителя проводит экскурсии по новому зданию
© Служба новостей «URA.RU»
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Сами коридоры ТЮЗа уже представление
Сами коридоры ТЮЗа уже представление Фото:

Пермский ТЮЗ начал проводить экскурсии по новому зданию театра, которое открылось в феврале. На них зрителям обещают показать не только фойе, но и закулисье.

«Приглашаем заглянуть в закулисье малой сцены Пермского ТЮЗа на Пермской, 66 и своими глазами увидеть то, что обычно сокрыто от любопытных взглядов публики. А еще у вас будет возможность помочь персонажам сказок выбраться из затруднительных положений и убедиться в том, что настоящие чудеса в театре творятся не только на сцене, но и за кулисами, в театральных цехах и даже коридорах», — говорится в объявлении на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Малая сцена пермского ТЮЗа открылась для зрителей 1 февраля. Показы первых спектаклей вызвали ажиотажный спрос у зрителей. Как рассказывало URA.RU, в новом здании в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они оживают благодаря мультимедийным технологиям.

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Пермский ТЮЗ начал проводить экскурсии по новому зданию театра, которое открылось в феврале. На них зрителям обещают показать не только фойе, но и закулисье. «Приглашаем заглянуть в закулисье малой сцены Пермского ТЮЗа на Пермской, 66 и своими глазами увидеть то, что обычно сокрыто от любопытных взглядов публики. А еще у вас будет возможность помочь персонажам сказок выбраться из затруднительных положений и убедиться в том, что настоящие чудеса в театре творятся не только на сцене, но и за кулисами, в театральных цехах и даже коридорах», — говорится в объявлении на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Малая сцена пермского ТЮЗа открылась для зрителей 1 февраля. Показы первых спектаклей вызвали ажиотажный спрос у зрителей. Как рассказывало URA.RU, в новом здании в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они оживают благодаря мультимедийным технологиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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