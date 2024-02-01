Зрителей Пермского ТЮЗа удивили оживающие картины в стиле «Гарри Поттера»

В ТЮЗе картины оживают (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В новом здании Пермского театра юного зрителя в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они благодаря мультимедийным технологиям оживают. Галерея привлекла внимание первых зрителей, попавших на первый спектакль на Малой сцене ТЮЗа, рассказали в театре.

«Похоже, у нас на Пермской, 66 притягательной диковиной становится акцентная мультимедийная стена с оживающими портретами актеров. Взгляните, с каким интересом наблюдают за жизнью в рамочках наши зрители», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях школьники с интересом следят за оживающими портретами.

Здание Малой сцены Пермского ТЮЗа было построено в 2023 году. 1 февраля 2024 года здесь дали первое представление. Труппа готовит и другие премьеры, созданные для новой площадки.

Артисты на портретах замерли, как на обычных фото ТЮЗ в ВК https://vk.com/permtuz

И вдруг ожили ТЮЗ в ВК https://vk.com/permtuz