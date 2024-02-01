Зрителей Пермского ТЮЗа удивили оживающие картины в стиле «Гарри Поттера»

В новом здании Пермского театра юного зрителя в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они благодаря мультимедийным технологиям оживают. Галерея привлекла внимание первых зрителей, попавших на первый спектакль на Малой сцене ТЮЗа, рассказали в театре.
«Похоже, у нас на Пермской, 66 притягательной диковиной становится акцентная мультимедийная стена с оживающими портретами актеров. Взгляните, с каким интересом наблюдают за жизнью в рамочках наши зрители», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях школьники с интересом следят за оживающими портретами.
В новом здании Пермского театра юного зрителя в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они благодаря мультимедийным технологиям оживают. Галерея привлекла внимание первых зрителей, попавших на первый спектакль на Малой сцене ТЮЗа, рассказали в театре. «Похоже, у нас на Пермской, 66 притягательной диковиной становится акцентная мультимедийная стена с оживающими портретами актеров. Взгляните, с каким интересом наблюдают за жизнью в рамочках наши зрители», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях школьники с интересом следят за оживающими портретами. Здание Малой сцены Пермского ТЮЗа было построено в 2023 году. 1 февраля 2024 года здесь дали первое представление. Труппа готовит и другие премьеры, созданные для новой площадки.