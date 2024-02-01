01 февраля 2024

Зрителей Пермского ТЮЗа удивили оживающие картины в стиле «Гарри Поттера»

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Первый день работы Екатеринбургскго музея изобразительных искусств во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, картины, музей изобразительных искусств, выставка, репин
В ТЮЗе картины оживают (архивное фото) Фото:

В новом здании Пермского театра юного зрителя в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они благодаря мультимедийным технологиям оживают. Галерея привлекла внимание первых зрителей, попавших на первый спектакль на Малой сцене ТЮЗа, рассказали в театре.

«Похоже, у нас на Пермской, 66 притягательной диковиной становится акцентная мультимедийная стена с оживающими портретами актеров. Взгляните, с каким интересом наблюдают за жизнью в рамочках наши зрители», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях школьники с интересом следят за оживающими портретами.

Здание Малой сцены Пермского ТЮЗа было построено в 2023 году. 1 февраля 2024 года здесь дали первое представление. Труппа готовит и другие премьеры, созданные для новой площадки.

Артисты на портретах замерли, как на обычных фото
Артисты на портретах замерли, как на обычных фото
И вдруг ожили
И вдруг ожили
Волшебная галерея привлекла много зрителей
Волшебная галерея привлекла много зрителей

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В новом здании Пермского театра юного зрителя в фойе гостей встречают необычные портреты артистов. Они благодаря мультимедийным технологиям оживают. Галерея привлекла внимание первых зрителей, попавших на первый спектакль на Малой сцене ТЮЗа, рассказали в театре. «Похоже, у нас на Пермской, 66 притягательной диковиной становится акцентная мультимедийная стена с оживающими портретами актеров. Взгляните, с каким интересом наблюдают за жизнью в рамочках наши зрители», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях школьники с интересом следят за оживающими портретами. Здание Малой сцены Пермского ТЮЗа было построено в 2023 году. 1 февраля 2024 года здесь дали первое представление. Труппа готовит и другие премьеры, созданные для новой площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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