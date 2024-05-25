Politico: план США по замороженным российским активам расколол союзников Украины

26 мая 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

План США по использованию активов РФ для Украины вызывает в странах ЕС недоверие, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза боятся, что план США по использованию замороженных активов РФ приведет к тому, что именно Европа будет платить по счетам, а Штаты получат лишь пиар-акцию. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что между союзниками Украины произошел раскол. «Несмотря на заявление G7 „добиваться прогресса“ в предложении США „перенести“ будущую прибыль от активов для кредита, такие страны, как Франция и Германия, опасаются, что их налогоплательщики окажутся на крючке, если Киев не сможет вернуть долг после окончания боевых действий. После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались выступить единым фронтом, но возникли трещины, поскольку страны ЕС проявили лишь вялую поддержку плана [США] по использованию замороженных средств РФ», — говорится в материале . Новость по теме ЕС одобрил помощь Киеву из конфискованных активов России: как это будет и как отреагирует РФ Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал взвесить разные варианты перед тем, как начать использовать российские активы. По его словам, еще слишком рано говорить о той прибыли, которую можно получить из инвестирования. Его коллега из Италии Джанкарло Джорджетти добавил, что существуют значительные юридические проблемы. Министры на встрече G7 выразили мнение, что использование денег РФ — это лишь пиар-акция США. Еще в феврале страны ЕС согласовали механизм по использованию замороженных активов РФ. Они будут поступать на специальный счет, прибыль от которого будет идти Украине. Предлагается таким образом дать Киеву 50 миллиардов евро, часть из которых пойдет как кредит. Подробности — в материале URA.RU. При этом страны ЕС не уверены, что деньги пойдут на помощь ВСУ. Есть риск, что они будут направлены на обогащение бюджета США , пишет Pravda.ru. После начала спецоперации Запад заморозил примерно 300 миллиардов долларов российских активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза боятся, что план США по использованию замороженных активов РФ приведет к тому, что именно Европа будет платить по счетам, а Штаты получат лишь пиар-акцию. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что между союзниками Украины произошел раскол. «Несмотря на заявление G7 „добиваться прогресса“ в предложении США „перенести“ будущую прибыль от активов для кредита, такие страны, как Франция и Германия, опасаются, что их налогоплательщики окажутся на крючке, если Киев не сможет вернуть долг после окончания боевых действий. После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались выступить единым фронтом, но возникли трещины, поскольку страны ЕС проявили лишь вялую поддержку плана [США] по использованию замороженных средств РФ», — говорится в материале. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал взвесить разные варианты перед тем, как начать использовать российские активы. По его словам, еще слишком рано говорить о той прибыли, которую можно получить из инвестирования. Его коллега из Италии Джанкарло Джорджетти добавил, что существуют значительные юридические проблемы. Министры на встрече G7 выразили мнение, что использование денег РФ — это лишь пиар-акция США. Еще в феврале страны ЕС согласовали механизм по использованию замороженных активов РФ. Они будут поступать на специальный счет, прибыль от которого будет идти Украине. Предлагается таким образом дать Киеву 50 миллиардов евро, часть из которых пойдет как кредит. Подробности — в материале URA.RU. При этом страны ЕС не уверены, что деньги пойдут на помощь ВСУ. Есть риск, что они будут направлены на обогащение бюджета США, пишет Pravda.ru. После начала спецоперации Запад заморозил примерно 300 миллиардов долларов российских активов.