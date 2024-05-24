Politico: желание потратить российские активы рассорило ЕС и США

США и ряд стран Евросоюза разошлись во мнениях по использованию российских активов в поддержку Украине. Некоторые европейские страны, которые не входят в состав стран Большой семерки (G7) считают, что использование замороженных российских активов окончательно разрушит возможность возобновления дипломатических отношений с Москвой в дальнейшем. Об этом пишет Politico.
«Решению по замороженным российским активам противостоят 24 страны ЕС, не входящие в „Большую семерку“, особенно Венгрия. Они утверждают, что это может подорвать возможность дипломатии и переговоров с Россией. <…> ЕС не желает уступать какую-либо автономию в отношении своей политики санкций США», — передают авторы Politico.
В настоящий момент США хотят, чтобы ЕС дал обязательство, что российские активы будут оставаться замороженным, пока кредиты Украины не будут выплачены полностью. Тогда Вашингтон будет согласен выделить средства Украине за свой счет, а ЕС будет постепенно погашать долг за счет доходов от российских активов. Таким образом США обеспечат ликвидность, Европа — платежеспособность.
Некоторые страны ЕС также предполагают, что США хотят решить внутренние конфликты в своей стране за счет них. План по замороженным активам РФ позволит Вашингтону отправлять больше денег Украине, минуя решения собственного Конгресса.
Ранее Европейский союз (ЕС) одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских санкций. Исходя из документа, Киев будет получать 90% доходов.
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