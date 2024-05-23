Bloomberg: G7 поддержала идею США по кредиту Украине за счет российских активов

24 мая 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Киеву предоставят активы РФ на сумму до 50 млрд долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Страны Группы семи (G7) поддерживают предложение США по решению использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Это обеспечит Киеву финансирование на сумму до 50 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. «Страны G7 „в целом поддерживают план США“ по вопросу использования российских активов, который будет обсуждаться на саммите группы в июне. Отмечается, что участницы „Большой семерки“ приближаются к достижению соглашения по этому вопросу, однако некоторые важные детали, требующие согласования, все еще находятся на стадии обсуждения», — передает слова чиновников Bloomberg. К этим деталям относятся механизм выделения кредита, размер авансовой суммы и распределение рисков между сторонами. Согласования этого решения дадут на помощь Украине деньги на сумму до 50 миллиардов долларов. Агентство подчеркивает, что страны G7 переживают за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Отмечается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) и государства-члены Европейский союз (ЕС) обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожено свыше 200 миллиардов евро средств РФ, от любых финансовых рисков. ЕС представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Новый регламент предусматривает перераспределение 90% доходов, полученных от замороженных активов РФ. Эти средства направят в специальный фонд, целью которого является оказание военной поддержки Украине, а также финансирование процесса восстановления страны после конфликта. URA.RU рассказывает о всех вопросах, затронутых ЕС по вопросу активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Группы семи (G7) поддерживают предложение США по решению использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Это обеспечит Киеву финансирование на сумму до 50 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. «Страны G7 „в целом поддерживают план США“ по вопросу использования российских активов, который будет обсуждаться на саммите группы в июне. Отмечается, что участницы „Большой семерки“ приближаются к достижению соглашения по этому вопросу, однако некоторые важные детали, требующие согласования, все еще находятся на стадии обсуждения», — передает слова чиновников Bloomberg. К этим деталям относятся механизм выделения кредита, размер авансовой суммы и распределение рисков между сторонами. Согласования этого решения дадут на помощь Украине деньги на сумму до 50 миллиардов долларов. Агентство подчеркивает, что страны G7 переживают за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Отмечается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) и государства-члены Европейский союз (ЕС) обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожено свыше 200 миллиардов евро средств РФ, от любых финансовых рисков. ЕС представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Новый регламент предусматривает перераспределение 90% доходов, полученных от замороженных активов РФ. Эти средства направят в специальный фонд, целью которого является оказание военной поддержки Украине, а также финансирование процесса восстановления страны после конфликта. URA.RU рассказывает о всех вопросах, затронутых ЕС по вопросу активов РФ.