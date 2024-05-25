В G7 назвали единственное условие разблокировки российских активов

Российские активы на Западе останутся заблокированными, пока РФ не выплатит Украине «компенсации». Об этом говорится в проекте заявления глав G7. Пока что в блоке решили отправить российские активы Киеву.
«У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей [,которые позже будут отправлены Украине], получаемых от обездвиженных российских суверенных активов», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление глав «Большой семерки». Там уточнили, что активы будут заблокированы до тех пор, пока РФ не выплатит Украине «компенсации».
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Российские активы на Западе останутся заблокированными, пока РФ не выплатит Украине «компенсации». Об этом говорится в проекте заявления глав G7. Пока что в блоке решили отправить российские активы Киеву. «У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей [,которые позже будут отправлены Украине], получаемых от обездвиженных российских суверенных активов», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление глав «Большой семерки». Там уточнили, что активы будут заблокированы до тех пор, пока РФ не выплатит Украине «компенсации».