В G7 назвали единственное условие разблокировки российских активов

Reuters: главы Минфинов G7 выступят за передачу дохода от активов России Украине
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Российские активы G7 планирует направить Украине, сообщает Reuters Фото:

Российские активы на Западе останутся заблокированными, пока РФ не выплатит Украине «компенсации». Об этом говорится в проекте заявления глав G7. Пока что в блоке решили отправить российские активы Киеву.

«У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей [,которые позже будут отправлены Украине], получаемых от обездвиженных российских суверенных активов», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление глав «Большой семерки». Там уточнили, что активы будут заблокированы до тех пор, пока РФ не выплатит Украине «компенсации».

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Российские активы на Западе останутся заблокированными, пока РФ не выплатит Украине «компенсации». Об этом говорится в проекте заявления глав G7. Пока что в блоке решили отправить российские активы Киеву. «У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей [,которые позже будут отправлены Украине], получаемых от обездвиженных российских суверенных активов», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление глав «Большой семерки». Там уточнили, что активы будут заблокированы до тех пор, пока РФ не выплатит Украине «компенсации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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