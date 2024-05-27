В Екатеринбурге осудили экс-участковую за помощь полицейскому из Украины

Старший лейтенант Наталья Карасева работала в ОП-12 (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии экс-участковую Наталью Карасеву, которая передала данные о потерпевшем сотруднику правоохранительных органов Украины. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Являясь участковым уполномоченным полиции, действуя из иной личной заинтересованности, по просьбе своего знакомого сотрудника правоохранительных органов Украины она предоставила информацию, содержащую персональные данные потерпевшего. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима с запретом два года занимать должности в полиции», — пояснили в суде.

Карасева была уволена из МВД по отрицательным мотивам, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На „чистую воду“ ее вывели сыщики в ходе реализации оперативной информации. По итогам проведенной служебной проверки два непосредственных руководителя ныне осужденной привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному из них объявлено о неполном служебном соответствии, а это, отмечу, самое суровое наказание в полиции, за ним следует только увольнение, второму — выговор — за упущение в профилактической работе с личным составом», — отметил полковник Горелых.

Карасева служила в отделе полиции №12 (Чкаловский район). Была в звании старшего лейтенанта. В суд ее дело поступило в феврале текущего года.