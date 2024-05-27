В Свердловской области пресекли продажу 800 тысяч опасных пчел из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, пчела, пчелы, пчеловодство
Пчелы-нелегалы могли стать биологической угрозой для Урала Фото:

В Свердловской области пресекли продажу сотен тысяч пчел, которых без документов привезли на фуре из Узбекистана. Контрафактный груз мог погубить и уничтожить пчелосемьи всего Урала, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Рейд состоялся благодаря оперативному сообщению о том, что на территорию России из республики Узбекистан заехала фура, на борту которой находится более 800 пчелопакетов. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что ветеринарные сопроводительные документы на указанный груз не оформлялись, а это значит, что не подтверждено отсутствие у пчел заразных заболеваний. Они могли стать биологической угрозой для распространения опасных болезней и привести к массовому уничтожению пчелосемей целого региона», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы разыскали машину в пригороде Екатеринбурга, где прямо с борта пчеловодам предлагалось приобрести насекомых. В одном пчелопакете, по данным специалистов, содержится от тысячи до четырех тысяч пчел. Таким образом, из Узбекистана нелегально в Россию по приблизительным оценкам завезли от 800 000 до 3 200 000 контрафактных пчел. Один пчелопакет узбекские предприниматели продавали за 10 тысяч рублей. По неофициальной информации после Свердловской области они намеревались отправиться в Челябинскую.

«От замора пчел были отобраны пробы с целью подтверждения эпизоотического благополучия пчелосемей. Пчелы помещены на карантин под контроль ветеринарной службы до тех пор, пока не будут готовы результаты лабораторных исследований. В том случае, если у пчел обнаружатся заразные заболевания, весь груз будет изъят», — добавили в Россельхознадзоре.

Инспекторы тормознули опасный груз и не дали попасть ему в продажу
Инспекторы тормознули опасный груз и не дали попасть ему в продажу
Фото:
Контрафактных насекомых привезли на Урал из Узбекистана
Контрафактных насекомых привезли на Урал из Узбекистана
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области пресекли продажу сотен тысяч пчел, которых без документов привезли на фуре из Узбекистана. Контрафактный груз мог погубить и уничтожить пчелосемьи всего Урала, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «Рейд состоялся благодаря оперативному сообщению о том, что на территорию России из республики Узбекистан заехала фура, на борту которой находится более 800 пчелопакетов. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что ветеринарные сопроводительные документы на указанный груз не оформлялись, а это значит, что не подтверждено отсутствие у пчел заразных заболеваний. Они могли стать биологической угрозой для распространения опасных болезней и привести к массовому уничтожению пчелосемей целого региона», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства. Инспекторы разыскали машину в пригороде Екатеринбурга, где прямо с борта пчеловодам предлагалось приобрести насекомых. В одном пчелопакете, по данным специалистов, содержится от тысячи до четырех тысяч пчел. Таким образом, из Узбекистана нелегально в Россию по приблизительным оценкам завезли от 800 000 до 3 200 000 контрафактных пчел. Один пчелопакет узбекские предприниматели продавали за 10 тысяч рублей. По неофициальной информации после Свердловской области они намеревались отправиться в Челябинскую. «От замора пчел были отобраны пробы с целью подтверждения эпизоотического благополучия пчелосемей. Пчелы помещены на карантин под контроль ветеринарной службы до тех пор, пока не будут готовы результаты лабораторных исследований. В том случае, если у пчел обнаружатся заразные заболевания, весь груз будет изъят», — добавили в Россельхознадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...