В Свердловской области пресекли продажу 800 тысяч опасных пчел из Узбекистана

27 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пчелы-нелегалы могли стать биологической угрозой для Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области пресекли продажу сотен тысяч пчел, которых без документов привезли на фуре из Узбекистана. Контрафактный груз мог погубить и уничтожить пчелосемьи всего Урала, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «Рейд состоялся благодаря оперативному сообщению о том, что на территорию России из республики Узбекистан заехала фура, на борту которой находится более 800 пчелопакетов. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что ветеринарные сопроводительные документы на указанный груз не оформлялись, а это значит, что не подтверждено отсутствие у пчел заразных заболеваний. Они могли стать биологической угрозой для распространения опасных болезней и привести к массовому уничтожению пчелосемей целого региона», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства. Инспекторы разыскали машину в пригороде Екатеринбурга, где прямо с борта пчеловодам предлагалось приобрести насекомых. В одном пчелопакете, по данным специалистов, содержится от тысячи до четырех тысяч пчел. Таким образом, из Узбекистана нелегально в Россию по приблизительным оценкам завезли от 800 000 до 3 200 000 контрафактных пчел. Один пчелопакет узбекские предприниматели продавали за 10 тысяч рублей. По неофициальной информации после Свердловской области они намеревались отправиться в Челябинскую. «От замора пчел были отобраны пробы с целью подтверждения эпизоотического благополучия пчелосемей. Пчелы помещены на карантин под контроль ветеринарной службы до тех пор, пока не будут готовы результаты лабораторных исследований. В том случае, если у пчел обнаружатся заразные заболевания, весь груз будет изъят», — добавили в Россельхознадзоре. Инспекторы тормознули опасный груз и не дали попасть ему в продажу Фото: предоставлено Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора Контрафактных насекомых привезли на Урал из Узбекистана Фото: предоставлено Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области пресекли продажу сотен тысяч пчел, которых без документов привезли на фуре из Узбекистана. Контрафактный груз мог погубить и уничтожить пчелосемьи всего Урала, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «Рейд состоялся благодаря оперативному сообщению о том, что на территорию России из республики Узбекистан заехала фура, на борту которой находится более 800 пчелопакетов. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что ветеринарные сопроводительные документы на указанный груз не оформлялись, а это значит, что не подтверждено отсутствие у пчел заразных заболеваний. Они могли стать биологической угрозой для распространения опасных болезней и привести к массовому уничтожению пчелосемей целого региона», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства. Инспекторы разыскали машину в пригороде Екатеринбурга, где прямо с борта пчеловодам предлагалось приобрести насекомых. В одном пчелопакете, по данным специалистов, содержится от тысячи до четырех тысяч пчел. Таким образом, из Узбекистана нелегально в Россию по приблизительным оценкам завезли от 800 000 до 3 200 000 контрафактных пчел. Один пчелопакет узбекские предприниматели продавали за 10 тысяч рублей. По неофициальной информации после Свердловской области они намеревались отправиться в Челябинскую. «От замора пчел были отобраны пробы с целью подтверждения эпизоотического благополучия пчелосемей. Пчелы помещены на карантин под контроль ветеринарной службы до тех пор, пока не будут готовы результаты лабораторных исследований. В том случае, если у пчел обнаружатся заразные заболевания, весь груз будет изъят», — добавили в Россельхознадзоре.