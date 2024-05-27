Силовики рассказали, как свердловчанин жестоко убивал мать сожительницы

Свердловчанин связал женщине руки и задушил ее пищевой пленкой

28 мая 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в частном доме в поселке Уфимском (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Уфимского (Свердловская область) Евгений Бакунин повалил на пол мать своей сожительницы Нуризы Шугаиповой, связал ей руки шнурком и обездвижил, поставив над женщиной стул. После этого он стал обматывать жертве лицо пищевой пленкой. Тогда к нему присоединилась и Нуриза. Подробности зверских издевательств, случившихся 3 сентября 2023-го, URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре. «По версии следствия, в ходе распития алкоголя между обвиняемым и матерью его сожительницы возник конфликт на почве устойчивых личных неприязненных отношений. У мужчины возник умысел на убийство женщины: он повалил ее на пол, лицом вниз, затем шнурком завязал ей за спиной руки, взял стул и поставил его над потерпевшей. Затем он обмотал ее лицо пищевой пленкой, в этот момент к нему присоединилась его спутница: она держала голову матери», — пояснили в ведомстве. После этого они увезли труп в лесополосу и закопали. Против Бакунина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Ему грозит до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы. Дело Нуризы Шугаиповой выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, она страдает хроническим психическим расстройством. И не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Дело Бакунина направлено в Свердловский областной суд. Ранее URA.RU писало, что после убийства Шугаипова пришла в полицию и заявили сыщикам о пропаже матери. Те быстро смогли расколоть девушку. Бакунин был задержан, а Шугаипову оставили на свободе. В случившемся она обвинила своего сожителя. У девушки есть двое детей, которых впоследствии забрали в детский дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Уфимского (Свердловская область) Евгений Бакунин повалил на пол мать своей сожительницы Нуризы Шугаиповой, связал ей руки шнурком и обездвижил, поставив над женщиной стул. После этого он стал обматывать жертве лицо пищевой пленкой. Тогда к нему присоединилась и Нуриза. Подробности зверских издевательств, случившихся 3 сентября 2023-го, URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре. «По версии следствия, в ходе распития алкоголя между обвиняемым и матерью его сожительницы возник конфликт на почве устойчивых личных неприязненных отношений. У мужчины возник умысел на убийство женщины: он повалил ее на пол, лицом вниз, затем шнурком завязал ей за спиной руки, взял стул и поставил его над потерпевшей. Затем он обмотал ее лицо пищевой пленкой, в этот момент к нему присоединилась его спутница: она держала голову матери», — пояснили в ведомстве. После этого они увезли труп в лесополосу и закопали. Против Бакунина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Ему грозит до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы. Дело Нуризы Шугаиповой выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, она страдает хроническим психическим расстройством. И не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Дело Бакунина направлено в Свердловский областной суд. Ранее URA.RU писало, что после убийства Шугаипова пришла в полицию и заявили сыщикам о пропаже матери. Те быстро смогли расколоть девушку. Бакунин был задержан, а Шугаипову оставили на свободе. В случившемся она обвинила своего сожителя. У девушки есть двое детей, которых впоследствии забрали в детский дом.