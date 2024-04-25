Свердловчанин, убивший мать сожительницы и закопавший ее труп, рвется на свободу

25 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Труп женщины нашли в пяти километрах от поселка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Суд оставил под стражей жителя Уфимского (Свердловская область) Евгения Бакунина, который убил и закопал труп матери своей сожительницы Нуризы Шугаиповой. Об этом URA.RU сообщили в Красноуфимском районном суде. «Ему продлили меру пресечения до 8 июня», — пояснили в инстанции. Шугаипова, по данным URA.RU, проходит по делу как свидетель. Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. «Подозреваемые, оказавшись под прессом неопровержимых улик, добытых представителями МВД, вынуждены были сами указать место, где спрятали тело жертвы. Это примерно в пяти километрах от поселка, где редко бывают люди. Предполагаемые душегубы, пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую», — говорил ранее URA.RU официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. По последним данным агентства, Шугаипова находится на свободе под подпиской о невыезде. В случившемся она винила Бакунина. У нее двое детей. После трагедии их забрали в детский дом. На звонки URA.RU девушка не отвечает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд оставил под стражей жителя Уфимского (Свердловская область) Евгения Бакунина, который убил и закопал труп матери своей сожительницы Нуризы Шугаиповой. Об этом URA.RU сообщили в Красноуфимском районном суде. «Ему продлили меру пресечения до 8 июня», — пояснили в инстанции. Шугаипова, по данным URA.RU, проходит по делу как свидетель. Убийство произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, потому что она якобы мешала их семейному счастью. Затем они вывезли тело в лес и закопали. После этого Шугаипова пришла в полицию и заявила о пропаже матери. «Подозреваемые, оказавшись под прессом неопровержимых улик, добытых представителями МВД, вынуждены были сами указать место, где спрятали тело жертвы. Это примерно в пяти километрах от поселка, где редко бывают люди. Предполагаемые душегубы, пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую», — говорил ранее URA.RU официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Оба фигуранта проходили экспертизы на вменяемость. По последним данным агентства, Шугаипова находится на свободе под подпиской о невыезде. В случившемся она винила Бакунина. У нее двое детей. После трагедии их забрали в детский дом. На звонки URA.RU девушка не отвечает.