Общество Минфин намерен вдвое увеличить налоговые вычеты на детей 29 мая 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Минфин предлагает увеличить налоговые вычеты на детей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей должны быть увеличены вдвое. С таким предложением выступил Минфин. «Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей», — передает РИА Новости предложение Минфина. Также Минфин предлагает увеличить предельный уровень дохода, по которому можно получить налоговый вычет. С 350 тысяч рублей до 450. Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей должны быть увеличены вдвое. С таким предложением выступил Минфин. «Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей», — передает РИА Новости предложение Минфина. Также Минфин предлагает увеличить предельный уровень дохода, по которому можно получить налоговый вычет. С 350 тысяч рублей до 450. Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям