Минфин намерен вдвое увеличить налоговые вычеты на детей

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей должны быть увеличены вдвое. С таким предложением выступил Минфин.
«Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей», — передает РИА Новости предложение Минфина.
Также Минфин предлагает увеличить предельный уровень дохода, по которому можно получить налоговый вычет. С 350 тысяч рублей до 450. Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию.
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