Минфин намерен вдвое увеличить налоговые вычеты на детей

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , дети
Минфин предлагает увеличить налоговые вычеты на детей Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей должны быть увеличены вдвое. С таким предложением выступил Минфин.

«Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей», — передает РИА Новости предложение Минфина.

Также Минфин предлагает увеличить предельный уровень дохода, по которому можно получить налоговый вычет. С 350 тысяч рублей до 450. Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию.

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Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей должны быть увеличены вдвое. С таким предложением выступил Минфин. «Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с 3 000 до 6 000 рублей», — передает РИА Новости предложение Минфина. Также Минфин предлагает увеличить предельный уровень дохода, по которому можно получить налоговый вычет. С 350 тысяч рублей до 450. Ранее с таким поручением выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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