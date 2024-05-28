28 мая 2024

В Сургуте заведующие детскими садами получают больше 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты заведующих превышают доход куратора детских садов Сургута
Зарплаты заведующих превышают доход куратора детских садов Сургута Фото:

Власти Сургута раскрыли данные о зарплатах заведующих детскими садами. Изучив материалы, опубликованные на сайте администрации, журналисты URA.RU составили рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей дошкольных учреждений, у которых ежемесячный средний заработок превысил 300 тысяч рублей.

Согласно опубликованным отчетам, больше всех заработал директор детского сада «Крепыш». «Наталья Кузина. Среднемесячная заработная плата — 351 тысяча рублей», — указано в документах.

На втором месте в списке оказалась Ирина Куликова, возглавляющая детский сад «Ивушка». Ее средний ежемесячный заработок равен 330 тысячам. Третье место достается руководителю «Сказки» Альфире Демерчан с зарплатой в 312 тысяч. На четвертом и пятом местах — директора дошкольных учреждений «Умка» Ольга Торсунова и «Снегурочка» Яна Белик. Их зарплата составляет 302 тысячи.

Меньше всего в 2023 году заработала руководитель детского сада «Гусельки». Ее средняя зарплата равнялась 162 тысячам рублей. Примечательно, что в среднем уровень зарплат руководителей детских садов выше куратора дошкольного образования от администрации города.

Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых директорах школ Сургута. Больше всех зарабатывает Елена Дорохина из образовательного учреждения №9.

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Власти Сургута раскрыли данные о зарплатах заведующих детскими садами. Изучив материалы, опубликованные на сайте администрации, журналисты URA.RU составили рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей дошкольных учреждений, у которых ежемесячный средний заработок превысил 300 тысяч рублей. Согласно опубликованным отчетам, больше всех заработал директор детского сада «Крепыш». «Наталья Кузина. Среднемесячная заработная плата — 351 тысяча рублей», — указано в документах. На втором месте в списке оказалась Ирина Куликова, возглавляющая детский сад «Ивушка». Ее средний ежемесячный заработок равен 330 тысячам. Третье место достается руководителю «Сказки» Альфире Демерчан с зарплатой в 312 тысяч. На четвертом и пятом местах — директора дошкольных учреждений «Умка» Ольга Торсунова и «Снегурочка» Яна Белик. Их зарплата составляет 302 тысячи. Меньше всего в 2023 году заработала руководитель детского сада «Гусельки». Ее средняя зарплата равнялась 162 тысячам рублей. Примечательно, что в среднем уровень зарплат руководителей детских садов выше куратора дошкольного образования от администрации города. Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых директорах школ Сургута. Больше всех зарабатывает Елена Дорохина из образовательного учреждения №9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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