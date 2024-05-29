Челябинская область отправила в зону СВО спецгруз для военнослужащих подразделений и частей 90 танковой дивизии, подразделенияй морской пехоты, разведподразделений, подразделений БПЛА, в которых проходят службу южноуральцы. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе правительства.
«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера работа по обеспечению южноуральцев, участвующих в СВО, является первоочередной задачей. Среди переданного имущества: квадрокоптеры с тепловизором, дроны камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое, что несомненно поможет нашим бойцам приблизить нашу победу», — сообщили в пресс-службе.
По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, правительствой области уделяет особое внимание материально-техническому обеспечению подразделений. Поставляемое оборудование отражает потребность военнослужащих в конкретный момент и приобретается по просьбам командования, исходя из складывающейся обстановки на линии соприкосновения. Министерство находится в постоянном непосредственном контакте с командованием воинских частей, выполняющих задачи в зоне СВО, в которых проходят службу жители региона.
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