Свердловский экс-силовик, ставивший студенток на колени, попытался вернуться на работу

Синарский районный суд Каменска-Уральского отклонил иск бывшего педагога-полицейского Ивана Корсака, ставившего студенток на колени, к ГУ МВД по Свердловской области. В частности, Корсак пытался восстановиться на работе, сообщили URA.RU в инстанции.
«В суде было рассмотрено гражданское дело по иску Корсака об оспаривании заключения служебной проверки, приказа о наложении взыскания, увольнения, восстановления на службе и по другим требованиям. В их удовлетворении было отказано в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило», — пояснили в суде.
Корсак засветился в информационном поле, когда появились сообщения о странных наказаниях, которые он устраивал для студенток. Полицейский, совмещавший службу с педагогической практикой, ставил некоторых девушек на колени в угол и грозил отшлепать ремнем. Когда на него подали заявление, то из образовательного учреждения его уволили, а в полиции начали проверку. Позднее Корсак также был уволен из системы МВД.
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