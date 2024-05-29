Свердловский экс-силовик, ставивший студенток на колени, попытался вернуться на работу

Суд отклонил иск уральского полицейского, уволенного после скандала с курсантами
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
Иван Корсак был уволен после скандала со студентками Фото:

Синарский районный суд Каменска-Уральского отклонил иск бывшего педагога-полицейского Ивана Корсака, ставившего студенток на колени, к ГУ МВД по Свердловской области. В частности, Корсак пытался восстановиться на работе, сообщили URA.RU в инстанции.

«В суде было рассмотрено гражданское дело по иску Корсака об оспаривании заключения служебной проверки, приказа о наложении взыскания, увольнения, восстановления на службе и по другим требованиям. В их удовлетворении было отказано в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило», — пояснили в суде.

Корсак засветился в информационном поле, когда появились сообщения о странных наказаниях, которые он устраивал для студенток. Полицейский, совмещавший службу с педагогической практикой, ставил некоторых девушек на колени в угол и грозил отшлепать ремнем. Когда на него подали заявление, то из образовательного учреждения его уволили, а в полиции начали проверку. Позднее Корсак также был уволен из системы МВД.

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Синарский районный суд Каменска-Уральского отклонил иск бывшего педагога-полицейского Ивана Корсака, ставившего студенток на колени, к ГУ МВД по Свердловской области. В частности, Корсак пытался восстановиться на работе, сообщили URA.RU в инстанции. «В суде было рассмотрено гражданское дело по иску Корсака об оспаривании заключения служебной проверки, приказа о наложении взыскания, увольнения, восстановления на службе и по другим требованиям. В их удовлетворении было отказано в полном объеме, решение в законную силу пока не вступило», — пояснили в суде. Корсак засветился в информационном поле, когда появились сообщения о странных наказаниях, которые он устраивал для студенток. Полицейский, совмещавший службу с педагогической практикой, ставил некоторых девушек на колени в угол и грозил отшлепать ремнем. Когда на него подали заявление, то из образовательного учреждения его уволили, а в полиции начали проверку. Позднее Корсак также был уволен из системы МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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