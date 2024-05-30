Челябинский боец СВО показал фронтовых клещей. Видео

31 мая 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Клещи на СВО не энцефалитные и безвредные Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне проведения спецоперации, показал клещей с фронта. Видео он опубликовал в своих соцсетях. «Вот такие „кореша“ прибегают к нам на дежурство. Сказать честно, я боюсь клещей, дома в мае—июне стараюсь в лес не ходить, но здесь выбора нет», — написал «Депутат» в своем telegram-канале. В опубликованном видео показано, как клещ по имени «Серега» ползет по сумке бойца. «Пришел пообщаться, как всегда», — поясняет челябинский боец. По его словам, клещи не энцефалитные и безвредные. Но снимать с себя их все равно неприятно. В одних местах на дежурствах их попадается очень много, в других — нет вообще, говорит боец. Ранее челябинский мобилизованный шуточно поздравил женщин с 8 марта с передовой. Сначала «Депутат» будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. Но потом все-таки вспомнил, какой сегодня праздник, и пожелал девушкам счастья и передал привет с фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне проведения спецоперации, показал клещей с фронта. Видео он опубликовал в своих соцсетях. «Вот такие „кореша“ прибегают к нам на дежурство. Сказать честно, я боюсь клещей, дома в мае—июне стараюсь в лес не ходить, но здесь выбора нет», — написал «Депутат» в своем telegram-канале. В опубликованном видео показано, как клещ по имени «Серега» ползет по сумке бойца. «Пришел пообщаться, как всегда», — поясняет челябинский боец. По его словам, клещи не энцефалитные и безвредные. Но снимать с себя их все равно неприятно. В одних местах на дежурствах их попадается очень много, в других — нет вообще, говорит боец. Ранее челябинский мобилизованный шуточно поздравил женщин с 8 марта с передовой. Сначала «Депутат» будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. Но потом все-таки вспомнил, какой сегодня праздник, и пожелал девушкам счастья и передал привет с фронта.