30 мая 2024

Челябинский боец СВО показал фронтовых клещей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Клещи на СВО не энцефалитные и безвредные Фото:

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне проведения спецоперации, показал клещей с фронта. Видео он опубликовал в своих соцсетях.

«Вот такие „кореша“ прибегают к нам на дежурство. Сказать честно, я боюсь клещей, дома в мае—июне стараюсь в лес не ходить, но здесь выбора нет», — написал «Депутат» в своем telegram-канале.

В опубликованном видео показано, как клещ по имени «Серега» ползет по сумке бойца. «Пришел пообщаться, как всегда», — поясняет челябинский боец. По его словам, клещи не энцефалитные и безвредные. Но снимать с себя их все равно неприятно. В одних местах на дежурствах их попадается очень много, в других — нет вообще, говорит боец.

Ранее челябинский мобилизованный шуточно поздравил женщин с 8 марта с передовой. Сначала «Депутат» будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. Но потом все-таки вспомнил, какой сегодня праздник, и пожелал девушкам счастья и передал привет с фронта.

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне проведения спецоперации, показал клещей с фронта. Видео он опубликовал в своих соцсетях. «Вот такие „кореша“ прибегают к нам на дежурство. Сказать честно, я боюсь клещей, дома в мае—июне стараюсь в лес не ходить, но здесь выбора нет», — написал «Депутат» в своем telegram-канале. В опубликованном видео показано, как клещ по имени «Серега» ползет по сумке бойца. «Пришел пообщаться, как всегда», — поясняет челябинский боец. По его словам, клещи не энцефалитные и безвредные. Но снимать с себя их все равно неприятно. В одних местах на дежурствах их попадается очень много, в других — нет вообще, говорит боец. Ранее челябинский мобилизованный шуточно поздравил женщин с 8 марта с передовой. Сначала «Депутат» будто перепутал праздники и поздравил женщин с днем рождения и Новым годом. Но потом все-таки вспомнил, какой сегодня праздник, и пожелал девушкам счастья и передал привет с фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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