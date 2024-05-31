В Челябинске изменят проект нового ЖК, который построят напротив отеля «Видгоф»

Корректировки коснутся площади земельного участка под застройку ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске планируют поменять проект нового ЖК, который будет построен напротив отеля «Видгоф», на месте сгоревшего кафе «Ной». Корректировки коснутся площади земельного участка под одну из высоток, на данный момент параметры меньше установленных норм землепользования. Общественные слушания на эту тему пройдут в Челябинске с 31 мая по 28 июня, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство многоквартирного дома с помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой с минимальным размером земельного участка площадью 2 тысячи 988 квадратных метров на период с 31 мая по 28 июня 2024 года. Участок под строительство нового жилого комплекса расположен по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе города Челябинска», — сообщили в пресс-службе.

Согласно утвержденной документации по планировке территории площадь участка составляет 2 тысячи 988 квадратных метров, в то время как по правилам землепользования она должна быть три тысячи квадратных метров. Но поскольку участок уже был сформирован и поставлен на кадастровый учет, застройщик завился на обсуждения.

Это уже третьи обсуждения, касающиеся проекта. В первый раз они касались самого строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф», а в другой раз обсуждалось внесение изменений в правила застройки Челябинска с целью увеличения участка под будущий жилой комплекс, который возведут напротив отеля Видгоф. После этого мэрия одобрила проект, где площадь общественно-деловой территориальной зоны, предназначенной под застройку, была увеличена с 15,20 га до 15,21 га. Площадь смешанной зоны в зонах развития выросла с 11,93 до 11,97 га. Смешанная зона в зоне реновации была уменьшена с 2,88 до 2,85 га.

Жилые многоквартирные дома площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Всего планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — составляет три тысячи квадратов. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.

В Челябинске планируют поменять проект нового ЖК, который будет построен напротив отеля «Видгоф», на месте сгоревшего кафе «Ной» Фото: телеграмм-канал Натальи Котовой

Корректировки коснутся площади земельного участка под одну из высоток, на данный момент параметры меньше установленных норм землепользования Фото: телеграмм-канал Натальи Котовой