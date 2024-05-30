30 мая 2024

Из мэрии Перми уходит начальник департамента экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Чеснокова написала заявление об увольнении
Ольга Чеснокова написала заявление об увольнении Фото:

Мэрию Перми покидает начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. Она уже написала заявление об увольнении.

«Последний рабочий день Ольги Чесноковой на должности начальника департамента экономики и промышленной политики будет в начале июня», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политэлитах региона подтверждают данную информацию.

Ольга Чеснокова трудилась в мэрии с 2008 года. Тогда она возглавляла управление потребительского рынка, позже оно стало департаментом. На должность начальника департамента Чеснокову назначили в 2019 году.

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Мэрию Перми покидает начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. Она уже написала заявление об увольнении. «Последний рабочий день Ольги Чесноковой на должности начальника департамента экономики и промышленной политики будет в начале июня», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политэлитах региона подтверждают данную информацию. Ольга Чеснокова трудилась в мэрии с 2008 года. Тогда она возглавляла управление потребительского рынка, позже оно стало департаментом. На должность начальника департамента Чеснокову назначили в 2019 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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