Из мэрии Перми уходит начальник департамента экономики

Ольга Чеснокова написала заявление об увольнении
Мэрию Перми покидает начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. Она уже написала заявление об увольнении.
«Последний рабочий день Ольги Чесноковой на должности начальника департамента экономики и промышленной политики будет в начале июня», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политэлитах региона подтверждают данную информацию.
Ольга Чеснокова трудилась в мэрии с 2008 года. Тогда она возглавляла управление потребительского рынка, позже оно стало департаментом. На должность начальника департамента Чеснокову назначили в 2019 году.
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