В лесах Челябинской области начали собирать кислицу. Фото

01 июня 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Гонный щавель начали собирать в лесах возле Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесах горной зоны Челябинской области вырос горный щавель, называемый в народе кислица или кислятка. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В лесах возле Златоуста начали собирать кислицу. Сегодня купил у женщины пучок за 100 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Стебли пока плотные и толстые, но через пару недель растение уйдет в трубочку. Кислицу или кислятку, которая растет в лесистой горной местности, еще называют горец альпийский или башкирская капуста. Растение богато витамином С, яблочной и щавелевой кислотой. Кислятку принято есть в сыром виде с сахаром, из нее готовят много блюд, в том числе пирожки и суп, а также напитки. За пучок кислятки на рынке просят 100 рублей Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесах горной зоны Челябинской области вырос горный щавель, называемый в народе кислица или кислятка. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В лесах возле Златоуста начали собирать кислицу. Сегодня купил у женщины пучок за 100 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Стебли пока плотные и толстые, но через пару недель растение уйдет в трубочку. Кислицу или кислятку, которая растет в лесистой горной местности, еще называют горец альпийский или башкирская капуста. Растение богато витамином С, яблочной и щавелевой кислотой. Кислятку принято есть в сыром виде с сахаром, из нее готовят много блюд, в том числе пирожки и суп, а также напитки.