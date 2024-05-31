В лесах горной зоны Челябинской области вырос горный щавель, называемый в народе кислица или кислятка. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В лесах возле Златоуста начали собирать кислицу. Сегодня купил у женщины пучок за 100 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Стебли пока плотные и толстые, но через пару недель растение уйдет в трубочку.
Кислицу или кислятку, которая растет в лесистой горной местности, еще называют горец альпийский или башкирская капуста. Растение богато витамином С, яблочной и щавелевой кислотой. Кислятку принято есть в сыром виде с сахаром, из нее готовят много блюд, в том числе пирожки и суп, а также напитки.
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