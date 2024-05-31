31 мая 2024

В лесах Челябинской области начали собирать кислицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Гонный щавель начали собирать в лесах возле Златоуста Фото:

В лесах горной зоны Челябинской области вырос горный щавель, называемый в народе кислица или кислятка. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В лесах возле Златоуста начали собирать кислицу. Сегодня купил у женщины пучок за 100 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Стебли пока плотные и толстые, но через пару недель растение уйдет в трубочку.

Кислицу или кислятку, которая растет в лесистой горной местности, еще называют горец альпийский или башкирская капуста. Растение богато витамином С, яблочной и щавелевой кислотой. Кислятку принято есть в сыром виде с сахаром, из нее готовят много блюд, в том числе пирожки и суп, а также напитки.

За пучок кислятки на рынке просят 100 рублей
За пучок кислятки на рынке просят 100 рублей

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В лесах горной зоны Челябинской области вырос горный щавель, называемый в народе кислица или кислятка. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В лесах возле Златоуста начали собирать кислицу. Сегодня купил у женщины пучок за 100 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Стебли пока плотные и толстые, но через пару недель растение уйдет в трубочку. Кислицу или кислятку, которая растет в лесистой горной местности, еще называют горец альпийский или башкирская капуста. Растение богато витамином С, яблочной и щавелевой кислотой. Кислятку принято есть в сыром виде с сахаром, из нее готовят много блюд, в том числе пирожки и суп, а также напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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