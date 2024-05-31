Это как минимум второй подобный случай за день
Из окна многоэтажки на ул. Коммунальная, 32 (микрорайон Старая Сортировка) в Екатеринбурге выпал 16-летний подросток. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего. Фото также опубликовано в одном из telegram-каналов.
«Трагедии предшествовала ссора с девушкой», — уточнил собеседник агентства. В региональном СУ СК от комментариев воздержались.
Ранее 1 июня URA.RU рассказывало об аналогичном ЧП в Академическом районе (ул. Рябинина, 37). Там под окнами высотки обнаружили девушку.
Трагедия произошла в субботу вечером
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