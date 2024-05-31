31 мая 2024

В Екатеринбурге подросток выпал из окна жилой высотки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Это как минимум второй подобный случай за день
Это как минимум второй подобный случай за день Фото:

Из окна многоэтажки на ул. Коммунальная, 32 (микрорайон Старая Сортировка) в Екатеринбурге выпал 16-летний подросток. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего. Фото также опубликовано в одном из telegram-каналов.

«Трагедии предшествовала ссора с девушкой», — уточнил собеседник агентства. В региональном СУ СК от комментариев воздержались.

Ранее 1 июня URA.RU рассказывало об аналогичном ЧП в Академическом районе (ул. Рябинина, 37). Там под окнами высотки обнаружили девушку.

Трагедия произошла в субботу вечером
Трагедия произошла в субботу вечером
Фото:

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Из окна многоэтажки на ул. Коммунальная, 32 (микрорайон Старая Сортировка) в Екатеринбурге выпал 16-летний подросток. Об этом URA.RU рассказал знакомый погибшего. Фото также опубликовано в одном из telegram-каналов. «Трагедии предшествовала ссора с девушкой», — уточнил собеседник агентства. В региональном СУ СК от комментариев воздержались. Ранее 1 июня URA.RU рассказывало об аналогичном ЧП в Академическом районе (ул. Рябинина, 37). Там под окнами высотки обнаружили девушку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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