Развлечения Спорт Хоккейная команда с челябинцем Панариным потерпела поражение в полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в полуфинале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» 02 июня 2024 в 08:15 Размер текста - 17 + Команде, за которую играет Панарин, не удалось пройти в финал Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс», в состав которой входит спортсмен из Челябинской области Артемий Панарин, 2 июня уступила в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Матч завершился со счетом 1:2. «В Санрайзе завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли. „Флорида Пантерз“ нанесла поражение „Нью-Йорк Рейнджерс“ со счетом 2:1. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин», — сообщает «Чемпионат». Таким образом «Флорида» выиграла серию со счетом 4:2 в финале Восточной конференции. Команда вышла в финал Кубка Стэнли. Как сообщало URA.RU ранее, 17 мая Артемий Панарин помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В том матче он сделал две голевые передачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс», в состав которой входит спортсмен из Челябинской области Артемий Панарин, 2 июня уступила в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Матч завершился со счетом 1:2. «В Санрайзе завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли. „Флорида Пантерз“ нанесла поражение „Нью-Йорк Рейнджерс“ со счетом 2:1. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин», — сообщает «Чемпионат». Таким образом «Флорида» выиграла серию со счетом 4:2 в финале Восточной конференции. Команда вышла в финал Кубка Стэнли. Как сообщало URA.RU ранее, 17 мая Артемий Панарин помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В том матче он сделал две голевые передачи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям