Хоккейная команда с челябинцем Панариным потерпела поражение в полуфинале Кубка Стэнли

Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс», в состав которой входит спортсмен из Челябинской области Артемий Панарин, 2 июня уступила в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Матч завершился со счетом 1:2.
«В Санрайзе завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли. „Флорида Пантерз“ нанесла поражение „Нью-Йорк Рейнджерс“ со счетом 2:1. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин», — сообщает «Чемпионат».
Таким образом «Флорида» выиграла серию со счетом 4:2 в финале Восточной конференции. Команда вышла в финал Кубка Стэнли.
Как сообщало URA.RU ранее, 17 мая Артемий Панарин помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В том матче он сделал две голевые передачи.
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