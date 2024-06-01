01 июня 2024
31 мая 2024

Хоккейная команда с челябинцем Панариным потерпела поражение в полуфинале Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в полуфинале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз»
© Служба новостей «URA.RU»
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Команде, за которую играет Панарин, не удалось пройти в финал Фото:

Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс», в состав которой входит спортсмен из Челябинской области Артемий Панарин, 2 июня уступила в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Матч завершился со счетом 1:2.

«В Санрайзе завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли. „Флорида Пантерз“ нанесла поражение „Нью-Йорк Рейнджерс“ со счетом 2:1. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин», — сообщает «Чемпионат».

Таким образом «Флорида» выиграла серию со счетом 4:2 в финале Восточной конференции. Команда вышла в финал Кубка Стэнли.

Как сообщало URA.RU ранее, 17 мая Артемий Панарин помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В том матче он сделал две голевые передачи.

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Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс», в состав которой входит спортсмен из Челябинской области Артемий Панарин, 2 июня уступила в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флориде Пантерз». Матч завершился со счетом 1:2. «В Санрайзе завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли. „Флорида Пантерз“ нанесла поражение „Нью-Йорк Рейнджерс“ со счетом 2:1. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин», — сообщает «Чемпионат». Таким образом «Флорида» выиграла серию со счетом 4:2 в финале Восточной конференции. Команда вышла в финал Кубка Стэнли. Как сообщало URA.RU ранее, 17 мая Артемий Панарин помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В том матче он сделал две голевые передачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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