Самые бюджетные дачи в городе и окрестностях можно снять на месяц за 5-10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые бюджетные дачи в окрестностях Челябинска можно снять на месяц за 5-10 тысяч рублей. При этом такие сады в Челябинске в большом дефиците, и снимают их чаще для отдыха, нежели для огородничества, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске дачи, которые снимают и сдают на лето, сейчас в большом дефиците. И сдают их по той простой причине, чтобы их привели в порядок. В последние пять лет довольно сложно найти нормальный сад с дачей, которую готовы сдать по хорошим ценам. Обычно это происходит, если люди уезжают или не могут ухаживать за дачей по состоянию здоровья. А снимают такие дачи обычно те люди, которые хотят их взять в аренду с последующим выкупом», — пояснила Шатрукова.

На портале «Мир квартир» на первом месте среди самых бюджетных садов находится недорогой участок в Ленинском районе в СНТ по улице Днепровская, дачу там предлагается сдать за пять тысяч рублей, участок находится в хорошем состоянии. Дом площадью 13 квадратных метров расположен на участке в шесть соток. В саду растут яблони сорта мельба, груши сортов северянка, нежность, лимонка, а также красная, черная смородина, малина, крыжовник, вишня, виктория, жимолость, калина. На территории СНТ также строятся индивидуальные жилые дома, проводят газ, летом работает торговый киоск.

Также в СНТ «Мичуринец» дачу в 4 сотки сдают за 6 тысяч рублей, залог — 5 тысяч рублей, а в СНТ «Янтарь» сад с аналогичными характеристиками сдается за 7 тысяч рублей в месяц. Дома и сады находятся в запущенном состоянии, им нужен уход. При этом в садах растут все деревья и кустарники, привычные для наших широт.

На четвертом месте в рейтинге самых бюджетных фазенд — дача на озере Смолино, ее можно снять на месяц за 8 тысяч рублей. Дача с печным отоплением, холодильником, плитой и умывальником, имеется веранда, в хорошем состоянии. На территории расположены постройки с колодцем, сад, где растут яблони, груши, вишня, крыжовник, малина, жимолость, смородина. Участок расположен недалеко от остановочного пункта с общественным транспортом.

В среднем в СНТ в Челябинске участки сдаются по 5-10 тысяч рублей в месяц, в садах обычно растут яблони, груши, но многие участки находятся в заброшенном состоянии

Дачу на озере Смолино можно снять на месяц за 8 тысяч рублей. Она с печным отоплением, холодильником, плитой и умывальником, есть веранда Фото: сайт «Мир квартир»

Так, в СНТ в Ленинском районе дом в 6 соток площадью 13 квадратных метров на месяц сдается за 5 тысяч рублей Фото: сайт «Мир квартир»