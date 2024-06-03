Жители ХМАО стали массово писать врио губернатора Кухаруку в соцсетях

Жители ХМАО завалили врио губернатора Руслана Кухарука обращениями. В его соцсетях открыты комментарии, куда югорчане стали писать сообщения еще в день его назначения на должность президентом России Владимиром Путиным.
«Жители Сургута надеятся на Вас. <...> Югорчане надеются на положительную динамику в развитии региона! Не обделите, пожалуйста, вниманием Нефтеюганск! <...> Очень надеемся, что все с мертвой точки сдвинется. Особенно очередность на получение жилья по договорам социального найма, в частности, в Пыть-Яхе», — пишут югорчане в комментариях. Под каждой публикацией их десятки.
Кухарук в своем telegram-канале уточнил, что, получив множество отзывов жителей, попросил подчиненных подготовить объективную картину обстановки и срез общественного мнения. «С четкими предложениями по решениям, а самое главное — со сроками их реализации. Будем решать вопросы вместе, для оперативной связи поделился с участниками заседания личным номером телефона», — сообщил врио губернатора Югры.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук создает рабочие чаты для правительства и мэров. С помощью Telegram он лично будет контролировать муниципалитеты на территориях и координировать работу региональных департаментов.
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