Челябинские предприятия за год в разы снизили объем просроченных долгов банкам

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Объем просроченных долгов предприятий банкам за год сократился впятеро
Объем просроченных долгов предприятий банкам за год сократился впятеро Фото:

Предприятия и организации Челябинской области за год более чем в пять раз снизили просроченную задолженность по кредитам банков и займам. Об этом сообщается в отчете о финансовом состоянии организаций региона, опубликованном 3 июня Челябинскстатом.

«По состоянию на марта 2023 года просроченная задолженность по кредитам банков и займам у организаций Челябинской области составляла 29 млрд 915 млн рублей. В марте 2024 года этот показатель составил 5 млрд 49 млн рублей», — говорится в документе.

Прибыль организаций в марте прошлого года составила 100 млрд 150 млн рублей. В этом марте она составила 108 млрд 390 млн рублей. При этом доля прибыльных организаций незначительно уменьшилась — с 71,3 до 71,2% от числа всех организаций.Отметим, в документе не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации.

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Предприятия и организации Челябинской области за год более чем в пять раз снизили просроченную задолженность по кредитам банков и займам. Об этом сообщается в отчете о финансовом состоянии организаций региона, опубликованном 3 июня Челябинскстатом. «По состоянию на марта 2023 года просроченная задолженность по кредитам банков и займам у организаций Челябинской области составляла 29 млрд 915 млн рублей. В марте 2024 года этот показатель составил 5 млрд 49 млн рублей», — говорится в документе. Прибыль организаций в марте прошлого года составила 100 млрд 150 млн рублей. В этом марте она составила 108 млрд 390 млн рублей. При этом доля прибыльных организаций незначительно уменьшилась — с 71,3 до 71,2% от числа всех организаций.Отметим, в документе не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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