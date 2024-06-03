В Троицке Челябинской области 23 июня пройдет фестиваль традиционных духовных ценностей — «Троица в Троицке». На центральной площади города будут организованы площадки для проведения народных обрядов и игр. Также гостей будут угощать блюдами местной кухни, сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе правительства региона.
«Второй фестиваль „Троица в Троицке“ будет проходить 23 июня. Основные события будут проходить на центральной площади Троицка. Будут работать тематические площадки: „Троичные обряды“, „Молодецкие забавы“ и другие. Развернется и гастрономический фестиваль „Славянская трапеза“», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В программе фестиваля уточняется, что для участников выступят творческие коллективы. Кроме того, в честь 450-летия Оренбургского казачьего войска состоится концерт на Казачьем подворье. Мастеровая слобода предложит мастер-классы по традиционным ремеслам, а на территории воссозданной части «Троицкой крепости» будут работать клубы исторической реконструкции.
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