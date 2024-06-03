В Перми Катерина Шпица получает второе образование
Актриса Катерина Шпица прилетела в Пермь, чтобы сдать экзаменационную сессию в государственным институте культуры. Она является студенткой заочного отделения учебного заведения.
«Настала пора одиноких селфи, потому что у меня сессия, погнали! Разбираю чемодан в Перми в конце своего первого учебного дня», — написала актриса на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она также выложила селфи на фоне книг.
Катерина Шпица учится на заочном отделении Пермского государственного института культуры. Она получает актерское образование. Ранее девушка окончила юридический факультет ПГНИУ.
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