Куйвашев заявил о переломном моменте в истории Свердловской области. Фото

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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отметил, что в регионе активно развиваются многие отрасли Фото:

Свердловская область перестает быть «старопромышленным» регионом и становится субъектом с высокотехнологичным производством и гибкой экономикой. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Сегодня наш регион — один из признанных российских лидеров в индустрии, аграрной сфере, науке, образовании, качестве деловой среды. Традиционно наши сильные направления — металлургия, машиностроение, химическое производство, строительная отрасль, горное дело. Но новые времена диктуют новые задачи», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU.

Губернатор отметил, что в последние годы развиваются фармацевтика, авиастроение, IT-индустрия, туризм. «Мы отходим от сырьевой экономики, от облика старопромышленного региона — к эре продукции высоких переделов, цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Мы идем путем инновационного и технологического роста, путем научных открытий, тесной связи науки и производства», — заявил Куйвашев.

Он выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для Куйвашева это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации.

Якушев и губеры
Евгений Куйвашев на ВДНХ в Москве
Фото:

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Свердловская область перестает быть «старопромышленным» регионом и становится субъектом с высокотехнологичным производством и гибкой экономикой. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «Сегодня наш регион — один из признанных российских лидеров в индустрии, аграрной сфере, науке, образовании, качестве деловой среды. Традиционно наши сильные направления — металлургия, машиностроение, химическое производство, строительная отрасль, горное дело. Но новые времена диктуют новые задачи», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Губернатор отметил, что в последние годы развиваются фармацевтика, авиастроение, IT-индустрия, туризм. «Мы отходим от сырьевой экономики, от облика старопромышленного региона — к эре продукции высоких переделов, цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Мы идем путем инновационного и технологического роста, путем научных открытий, тесной связи науки и производства», — заявил Куйвашев. Он выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для Куйвашева это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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