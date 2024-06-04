Свердловская область перестает быть «старопромышленным» регионом и становится субъектом с высокотехнологичным производством и гибкой экономикой. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
«Сегодня наш регион — один из признанных российских лидеров в индустрии, аграрной сфере, науке, образовании, качестве деловой среды. Традиционно наши сильные направления — металлургия, машиностроение, химическое производство, строительная отрасль, горное дело. Но новые времена диктуют новые задачи», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU.
Губернатор отметил, что в последние годы развиваются фармацевтика, авиастроение, IT-индустрия, туризм. «Мы отходим от сырьевой экономики, от облика старопромышленного региона — к эре продукции высоких переделов, цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Мы идем путем инновационного и технологического роста, путем научных открытий, тесной связи науки и производства», — заявил Куйвашев.
Он выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для Куйвашева это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!