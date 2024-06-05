Россия из-за санкций не может отправлять нуждающимся странам продукты первой необходимости

РБК: России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

05 июня 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Россия в рамках продовольственной программы ООН отправляла муку, масло и другие продукты нуждающимся странам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российским компаниям начали блокировать доступ к тендерам на поставку товаров для Всемирной продовольственной программы ООН. Это программа, позволяющая снабжать едой голодающие страны. Об этом сообщают источники, знакомые с реализацией программы ООН. При этом ранее на долю России приходилось до 20% объемов в рамках программы. «Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку в больших количествах, а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН», — отмечает один из экспортеров — «Русские мельницы», поставляющий продукты в рамках программы. Соответствующее письмо представители организации направили в адрес президента организации «Опоры России» Александру Калинину, который занимается поддержкой предпринимательства в России. С документом ознакомились журналисты РБК. Ранее отмечалось, что в рамках продовольственной программы ООН Россия стабильно поставляла такие товары, как мука, подсолнечное масло и горох. Продукты получали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии, передает телеканал «Царьград». Еще в 2022 году постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что из-за западных санкций Россия не может переводить взносы во Всемирную продовольственную программу. Тогда РФ не смогла перевести несколько десятков миллионов долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским компаниям начали блокировать доступ к тендерам на поставку товаров для Всемирной продовольственной программы ООН. Это программа, позволяющая снабжать едой голодающие страны. Об этом сообщают источники, знакомые с реализацией программы ООН. При этом ранее на долю России приходилось до 20% объемов в рамках программы. «Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку в больших количествах, а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН», — отмечает один из экспортеров — «Русские мельницы», поставляющий продукты в рамках программы. Соответствующее письмо представители организации направили в адрес президента организации «Опоры России» Александру Калинину, который занимается поддержкой предпринимательства в России. С документом ознакомились журналисты РБК. Ранее отмечалось, что в рамках продовольственной программы ООН Россия стабильно поставляла такие товары, как мука, подсолнечное масло и горох. Продукты получали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии, передает телеканал «Царьград». Еще в 2022 году постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что из-за западных санкций Россия не может переводить взносы во Всемирную продовольственную программу. Тогда РФ не смогла перевести несколько десятков миллионов долларов.