Россия из-за санкций не может отправлять нуждающимся странам продукты первой необходимости

РБК: России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
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Алексей Текслер на новом логистическом комплексе АО «Макфа». Челябинск, продукты, мука, продуктовая безопасность, ао макфа
Россия в рамках продовольственной программы ООН отправляла муку, масло и другие продукты нуждающимся странам Фото:
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Российским компаниям начали блокировать доступ к тендерам на поставку товаров для Всемирной продовольственной программы ООН. Это программа, позволяющая снабжать едой голодающие страны. Об этом сообщают источники, знакомые с реализацией программы ООН. При этом ранее на долю России приходилось до 20% объемов в рамках программы.

«Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку в больших количествах, а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН», — отмечает один из экспортеров — «Русские мельницы», поставляющий продукты в рамках программы. Соответствующее письмо представители организации направили в адрес президента организации «Опоры России» Александру Калинину, который занимается поддержкой предпринимательства в России. С документом ознакомились журналисты РБК.

Ранее отмечалось, что в рамках продовольственной программы ООН Россия стабильно поставляла такие товары, как мука, подсолнечное масло и горох. Продукты получали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии, передает телеканал «Царьград».

Еще в 2022 году постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что из-за западных санкций Россия не может переводить взносы во Всемирную продовольственную программу. Тогда РФ не смогла перевести несколько десятков миллионов долларов.

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Российским компаниям начали блокировать доступ к тендерам на поставку товаров для Всемирной продовольственной программы ООН. Это программа, позволяющая снабжать едой голодающие страны. Об этом сообщают источники, знакомые с реализацией программы ООН. При этом ранее на долю России приходилось до 20% объемов в рамках программы. «Завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку в больших количествах, а сейчас наблюдает снижение интереса к экспортным поставкам товаров российского происхождения по линии ВПП ООН», — отмечает один из экспортеров — «Русские мельницы», поставляющий продукты в рамках программы. Соответствующее письмо представители организации направили в адрес президента организации «Опоры России» Александру Калинину, который занимается поддержкой предпринимательства в России. С документом ознакомились журналисты РБК. Ранее отмечалось, что в рамках продовольственной программы ООН Россия стабильно поставляла такие товары, как мука, подсолнечное масло и горох. Продукты получали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии, передает телеканал «Царьград». Еще в 2022 году постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что из-за западных санкций Россия не может переводить взносы во Всемирную продовольственную программу. Тогда РФ не смогла перевести несколько десятков миллионов долларов.
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