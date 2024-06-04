04 июня 2024

МВД объявило в розыск 60-летнего свердловчанина. Фото

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
МВД ведет поиски пропавшего уральца (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) объявлен в розыск Владимир Ульянов 1964 года рождения. Мужчина пропал без вести 4 июня 2024 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает МО МВД России «Алапаевский».

«Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, овальное лицо, короткие прямые темные волосы. Был одет в кепку хаки, очки с темными дужками, голубую рубашку поло в клетку, серое трико в полоску и темно-синие тапочки. Особые приметы: при ходьбе сутулится, плохо говорит», — сообщается в официальном посте МО МВД России «Алапаевский» в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция призывает граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ульянова, срочно обратиться в ближайшее отделение. Сообщить информацию можно по телефонам: 8(34346) 3-42-25 или 102.

Мужчина пропал 4 июня
Мужчина пропал 4 июня
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) объявлен в розыск Владимир Ульянов 1964 года рождения. Мужчина пропал без вести 4 июня 2024 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает МО МВД России «Алапаевский». «Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, овальное лицо, короткие прямые темные волосы. Был одет в кепку хаки, очки с темными дужками, голубую рубашку поло в клетку, серое трико в полоску и темно-синие тапочки. Особые приметы: при ходьбе сутулится, плохо говорит», — сообщается в официальном посте МО МВД России «Алапаевский» в социальной сети «ВКонтакте». Полиция призывает граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ульянова, срочно обратиться в ближайшее отделение. Сообщить информацию можно по телефонам: 8(34346) 3-42-25 или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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