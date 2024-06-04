В Алапаевске (Свердловская область) объявлен в розыск Владимир Ульянов 1964 года рождения. Мужчина пропал без вести 4 июня 2024 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает МО МВД России «Алапаевский».
«Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, овальное лицо, короткие прямые темные волосы. Был одет в кепку хаки, очки с темными дужками, голубую рубашку поло в клетку, серое трико в полоску и темно-синие тапочки. Особые приметы: при ходьбе сутулится, плохо говорит», — сообщается в официальном посте МО МВД России «Алапаевский» в социальной сети «ВКонтакте».
Полиция призывает граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ульянова, срочно обратиться в ближайшее отделение. Сообщить информацию можно по телефонам: 8(34346) 3-42-25 или 102.
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