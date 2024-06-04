04 июня 2024

Челябинский ансамбль «Урал» завоевал Кубок Особого сплава на турнире в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Челябинской области. Торжественный прием. Челябинск, сцена, ансамбль танца урал, танец, артисты
Жюри и зрители присвоили победу ансамблю «Урал» на турнире в Москве Фото:

В рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» в Москве, 4 июня, прошел творческий турнир «Кубок Особого сплава», где выступили более 200 артистов Уральского федерального округа. Там победу завоевал Государственный ансамбль танца «Урал», сообщили URA.RU 5 мая в пресс-службе правительства региона.

«На главной уличной сцене ВДНХ в Москве сразились артисты из регионов УрФО. В номинации „Легенда“ от Челябинской области на сцене выступил легендарный ВИА „Ариэль“ с песней „Порушка-Параня“, в номинации „Традиции“ — Государственный ансамбль танца „Урал“. Оба коллектива завоевали победу как по мнению жюри, так и по итогам зрительского голосования», — сообщили в пресс-службе.

Турнир «Кубок Особого сплава» проходил в три этапа, но для финалистов организовали еще один — «импровизация». На этапе «Новое слово» Челябинскую область представляла рэп — группа «Триагрутрика» с песней «Черно-белый Танкоград», но одержать победу им не удалось. В роли жюри на состязаниях выступали: олимпийский чемпион Алексей Ягудин, народная артистка РФ Илзе Лиепа и телеведущий и певец Вячеслав Макаров, а также зрители.

Ранее стало известно, что челябинский ансамбль танца «Урал» выиграл на фестивале в Пхеньяне (КНДР). За постановку «Возвращение с фронта» они получили золотой диплом, за номер «Ложкари» — серебряный. Золотым дипломом наградили и директора Челябинской филармонии.

Ансамбль танца «Урал» выступил на турнире в Москве и завоевал Кубок Особого сплава
Ансамбль танца «Урал» выступил на турнире в Москве и завоевал Кубок Особого сплава
Фото:
На состязаниях выступало более 200 артистов УрФО
На состязаниях выступало более 200 артистов УрФО
Фото:
Челябинскую область на турнире также представляла группа «Триагрутрика»
Челябинскую область на турнире также представляла группа «Триагрутрика»
Фото:

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В рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» в Москве, 4 июня, прошел творческий турнир «Кубок Особого сплава», где выступили более 200 артистов Уральского федерального округа. Там победу завоевал Государственный ансамбль танца «Урал», сообщили URA.RU 5 мая в пресс-службе правительства региона. «На главной уличной сцене ВДНХ в Москве сразились артисты из регионов УрФО. В номинации „Легенда“ от Челябинской области на сцене выступил легендарный ВИА „Ариэль“ с песней „Порушка-Параня“, в номинации „Традиции“ — Государственный ансамбль танца „Урал“. Оба коллектива завоевали победу как по мнению жюри, так и по итогам зрительского голосования», — сообщили в пресс-службе. Турнир «Кубок Особого сплава» проходил в три этапа, но для финалистов организовали еще один — «импровизация». На этапе «Новое слово» Челябинскую область представляла рэп — группа «Триагрутрика» с песней «Черно-белый Танкоград», но одержать победу им не удалось. В роли жюри на состязаниях выступали: олимпийский чемпион Алексей Ягудин, народная артистка РФ Илзе Лиепа и телеведущий и певец Вячеслав Макаров, а также зрители. Ранее стало известно, что челябинский ансамбль танца «Урал» выиграл на фестивале в Пхеньяне (КНДР). За постановку «Возвращение с фронта» они получили золотой диплом, за номер «Ложкари» — серебряный. Золотым дипломом наградили и директора Челябинской филармонии.
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