Боец СВО из ХМАО получил ранение, вызволяя товарища из западни

Боец СВО из Нижневартовска по прозвищу Хитрый получил осколочное ранение в зоне боевых действий, когда вызволял товарища, попавшего в западню. О произошедшем вартовчанин рассказал корреспонденту URA.RU.
«В начале мая я получил свое первое ранение за два года участия в спецоперации. Это произошло как раз за день до нашей эвакуации. Мы ожидали водителя, который доставлял нам провизию, когда узнали, что его засекли вражеские дроны, которые скинули на него взрывчатку. Он выжил, но ему повредило ноги», — поделился Хитрый. О своем ранении военнослужащий сообщил товарищам по рации, спрятавшись в деревьях.
Сначала до бойца попытались добраться однополчане Хитрого, однако вражеские дроны контролировали территорию. После, на помощь ринулся сам вартовчанин вместе с боевым товарищем с позывным Тара. «Мы добрались до места, где укрывался водитель. И все складывалось удачно пока мы не услышали звук дронов, зависших прямо над нами. Если бы побежал — пострадал бы сильнее. Поэтому мы с товарищем просто скрутились в клубок под деревом и ждали сброса с дрона», — продолжил боец.
Взрывчаткой, сброшенной с первого дрона, Хитрого и ранило. Осколки попали в левую ногу бойца, задели живот и спину от плеча до лопатки. Второй дрон, к счастью, промахнулся. Боевой товарищ Хитрого не растерялся, оказал ему первую помощь на месте и дотащил его до блиндажа. Водителя, который оказался в западне, удалось вытащить лишь с третьей попытки.
Хитрый пошел добровольцем на СВО еще в 2022 году и воевал на разных направлениях, последнее из которых Бахмут. Сейчас он в госпитале — восстанавливается после перенесенного ранения. «По моему мнению, если бы не дроны, то СВО бы уже давно бы закончилась. Здесь роботы воюют против людей», — поделился боец.
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