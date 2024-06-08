Жители свердловского поселка собирали деньги на похороны утонувшей девочки

В поселке Кедровка Свердловской области похоронили полуторагодовалую девочку, утонувшую несколько дней назад. Деньги на венки и детский гроб собирали местные жители, а на прощание пришло множество людей.
«Жители Кедровки помогли этой семье и деньгами, и человеческой поддержкой. Они даже купили конфеты, чтобы раздать деткам», — рассказал читатель изданию E1. Уточняется, что деньги на венки и детский гробик собирали жители поселка.
Сообщается, что на прощание пришло много людей. Некоторые приехали из Екатеринбурга, чтобы почтить память ребенка и положить на могилу цветы.
Вечером 5 июня полуторагодовалую девочку обнаружили в водоеме. Ребенок ушла из сада возле своего дома и пропала, а спустя время родители забили тревогу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!