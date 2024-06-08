08 июня 2024

Жители свердловского поселка собирали деньги на похороны утонувшей девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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На прощание с ребенком пришло множество людей
На прощание с ребенком пришло множество людей Фото:

В поселке Кедровка Свердловской области похоронили полуторагодовалую девочку, утонувшую несколько дней назад. Деньги на венки и детский гроб собирали местные жители, а на прощание пришло множество людей.

«Жители Кедровки помогли этой семье и деньгами, и человеческой поддержкой. Они даже купили конфеты, чтобы раздать деткам», — рассказал читатель изданию E1. Уточняется, что деньги на венки и детский гробик собирали жители поселка. 

Сообщается, что на прощание пришло много людей. Некоторые приехали из Екатеринбурга, чтобы почтить память ребенка и положить на могилу цветы. 

Вечером 5 июня полуторагодовалую девочку обнаружили в водоеме. Ребенок ушла из сада возле своего дома и пропала, а спустя время родители забили тревогу.

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В поселке Кедровка Свердловской области похоронили полуторагодовалую девочку, утонувшую несколько дней назад. Деньги на венки и детский гроб собирали местные жители, а на прощание пришло множество людей. «Жители Кедровки помогли этой семье и деньгами, и человеческой поддержкой. Они даже купили конфеты, чтобы раздать деткам», — рассказал читатель изданию E1. Уточняется, что деньги на венки и детский гробик собирали жители поселка.  Сообщается, что на прощание пришло много людей. Некоторые приехали из Екатеринбурга, чтобы почтить память ребенка и положить на могилу цветы.  Вечером 5 июня полуторагодовалую девочку обнаружили в водоеме. Ребенок ушла из сада возле своего дома и пропала, а спустя время родители забили тревогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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