Суд подтвердил запрет на строительство частного кладбища в челябинском районе

Суд повторно запретил возводить частный погост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 10 июня подтвердил запрет на строительство частного кладбища в Сагразах Сосновского района. Как сообщили в пресс-службе суда, решение нижестоящей инстанции осталось без изменения.

«В открытом судебном заседании рассмотрена апелляционная жалоба администрации Саргазинского сельского поселения. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в суде.

В марте суд признал незаконным концессионное соглашение между властями поселения и компанией «Пантеон» из Челябинска. Документ от 2021 года предусматривал обустройство объекта и возведение траурного зала. Следом фирма обязалась оказывать населению ритуальные услуги. Под эту деятельность власти выделили 11 земельных участков общей площадью почти 286 тысяч кв. метров.

Признавая соглашение незаконным, суд указал на то, что деятельность кладбищ не может являться предметом концессионного соглашения. Погост не является объектом коммунальной инфраструктуры, а поручение работы без проведения конкурсных процедур, как поступили власти, ограничило конкуренцию.

Весной URA.RU направил властям запрос, но ответ не поступил. Инициатором процесса стала областная прокуратура. Участниками проекта автор telegram-канала «Похоронный траст» Иван Голунов назвал владельца грузинского ресторана «У Гоги» Демури Маршаву, бортпроводницу и других совладельцев «Пантеона».