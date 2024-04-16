Властям челябинского села запретили строить частное кладбище

Властям села запретили создавать частное кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Властям Саргазинского поселения в Сосновском районе (Челябинская область) запретили строить частное кладбище. Как следует из решения арбитражного суда региона, концессионное соглашение между администрацией и челябинской компанией «Пантеон» расторгнуто.

«Признать недействительным концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию кладбища Саргазинского сельского поселения. Документ заключен 13 апреля 2021 года между администрацией поселения и ООО „Пантеон“», — отмечено в решении суда.

С иском в суд обратилась областная прокуратура. Представители ведомства заявили, что деятельность кладбищ не может являться предметом концессии. Под обустройство погоста «Пантеон» получил 11 земельных участков общей площадью почти 286 тысяч кв. метров. Фирма должна была обустроить объект, возвести траурный зал и начать деятельность по похоронному обслуживанию населения. Эта работа является основным видом деятельности компании.

Суд счел, что условия концессии противоречат законным гарантиям. Гражданам в РФ обещаны бесплатные гроб, перевозка тела на кладбище и погребение. Участок также должен быть бесплатным, причем предоставить его должны с учетом свободного места для родственника усопшего.

«Возможность передачи общественных кладбищ, включая передачу земельных территорий, занятых общественными кладбищами, в ведение какого-либо хозяйствующего субъекта действующим законодательством не предусмотрена. Нахождение общественного кладбища в ведении хозсубъекта и осуществление последним функций выделения земельных участков под захоронение, контроля за соблюдением порядка захоронений противоречит законодательству», — заключил суд.

В законе прописан исчерпывающий перечень объектов, в отношении которых могут заявиться концессионеры. Среди них объекты образования, культуры, туризма и другие. Кладбища в данную категорию не входят. Также их нельзя отнести к объектам коммунальной инфраструктуры, на чем настаивали власти. Кроме того, выдача земли одному юрлицу без конкурсных процедур нарушает права его конкурентов.

Соглашение отменено. Возвращать участки муниципалитету не требуется. «Пантеон» это сделал заблаговременно. Судебный процесс длился с лета 2023 года.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес властей поселения. Ответ не получен. Найти в общем доступе контакты «Пантеона» не удалось.