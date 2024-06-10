В зоне СВО погиб боец из Пермского края Клушин

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Прощание с бойцом состоится 11 июня
Прощание с бойцом состоится 11 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец Александр Клушин родом из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Станиславович Клушин», — сказано в сообщении. Подробности его гибели не раскрываются.

Прощание с бойцом состоится 11 июня в 12.00 во дворце культуры завода «Урал». Боец будет погребен в деревне Осокино.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец Александр Клушин родом из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа. «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Станиславович Клушин», — сказано в сообщении. Подробности его гибели не раскрываются. Прощание с бойцом состоится 11 июня в 12.00 во дворце культуры завода «Урал». Боец будет погребен в деревне Осокино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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