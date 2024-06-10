В зоне СВО погиб боец из Пермского края Клушин

Прощание с бойцом состоится 11 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец Александр Клушин родом из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.
«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Станиславович Клушин», — сказано в сообщении. Подробности его гибели не раскрываются.
Прощание с бойцом состоится 11 июня в 12.00 во дворце культуры завода «Урал». Боец будет погребен в деревне Осокино.
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