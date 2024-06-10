10 июня 2024

Главную детскую больницу Екатеринбурга заполонили десятки врачей

ДГКБ № 9 Екатеринбурга посетили 120 специалистов по ожогам из России и стран СНГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты обменялись опытом
Специалисты обменялись опытом Фото:

Конференция по лечению ожогов собрала в Екатеринбурге свыше 120 медиков из России и стран СНГ. На мероприятии, проходившем в Детской городской клинической больнице № 9, обсуждались современные методы терапии термических травм. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Уже более семи лет в ожоговом отделении успешно применяется тактика раннего оперативного лечения на фоне продолжающейся противошоковой терапии. Главная идея заключается в борьбе с формирующимися осложнениями ожоговой болезни — токсемией и септико-токсемией», — рассказал коллегам заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый.

В рамках конференции специалисты делились опытом и обновляли клинические рекомендации по лечению ожогов различной этиологии. Это позволит улучшить качество помощи пациентам и оптимизировать процессы реабилитации.

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Конференция по лечению ожогов собрала в Екатеринбурге свыше 120 медиков из России и стран СНГ. На мероприятии, проходившем в Детской городской клинической больнице № 9, обсуждались современные методы терапии термических травм. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Уже более семи лет в ожоговом отделении успешно применяется тактика раннего оперативного лечения на фоне продолжающейся противошоковой терапии. Главная идея заключается в борьбе с формирующимися осложнениями ожоговой болезни — токсемией и септико-токсемией», — рассказал коллегам заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый. В рамках конференции специалисты делились опытом и обновляли клинические рекомендации по лечению ожогов различной этиологии. Это позволит улучшить качество помощи пациентам и оптимизировать процессы реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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