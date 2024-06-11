Главный тренер «Металлурга» озвучил свое отношение к глупым вопросам журналистов

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Андрей Разин сообщил, что готов отвечать даже на глупые вопросы журналистов. Такую позицию Разин озвучил в эфире Матч ТВ 11 июня.
«Даже если вопрос глупый, стараешься ответить максимально честно. Есть неудобные вопросы, на которые не хочется отвечать. Но после того, как мы выиграли Кубок Гагарина, спрашивайте, что хотите», — сказал Разин журналистам.
Разин добавил, что относится к представителям прессы спокойно и что их работу нужно уважать. Отчасти он и сам имеет отношение к этой профессии, поскольку в свое время был комментатором хоккейных матчей.
Разин возглавил магнитогорский клуб в апреле 2023 года и в первом же сезоне привел команду к победе в Кубке Гагарина. На церемонии закрытия сезона его признали лучшим тренером КХЛ. В финальной серии с ярославским «Локомотивом» «Металлург» выиграл всухую, четырежды подряд победив соперника.
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