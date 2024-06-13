Участница мотофестиваля «Черные ножи», который проходил под Первоуральском 7-9 июня, покусал зараженный клещ — хотя организаторы заверяли, что обрабатывали площадку. Об этом пострадавшая девушка, жительница Нижнего Тагила, рассказала URA.RU.
По ее словам, территорию фестиваля она не покидала. «Клещ впился в мне в заднюю часть шеи вечером 8 июня. Через 20-25 минут после обнаружения я приехала в травмпункт, где сняли кровопийцу, поместили в контейнер, дали справку и сказали нести клеща в лабораторию. 10 июня пришли анализы. Клещ оказался инфицированным боррелиозом (болезнь Лайма). Врачи отделения неотложной помощи Нижнего Тагила назначили лечение антибиотиками в течение 7 дней», — рассказала Оксана.
«У меня есть скриншот записи о том, что территория была обработана от клещей. Врачи сказали следить за пятном и наблюдать, если в течение пяти дней место укуса начнет расти, то тогда нужно обращаться в стационар и ложиться в инфекционку», — добавила она.
Администратор фестиваля уточнила корреспонденту, что организаторы не несут ответственности за укушенных клещами участников: «Территория была обработала в начале лета. За две недели до мероприятия мы обработали палаточные лагеря. Информации о пострадавших у нас нет. Быть укушенным клещом возможно, только если выйти за территорию лагеря в лес на прогулку».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!