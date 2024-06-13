Тагильчанка пострадала от укуса зараженного клеща на крупном мотофестивале

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Клещ был заражен боррелиозом
Клещ был заражен боррелиозом Фото:

Участница мотофестиваля «Черные ножи», который проходил под Первоуральском 7-9 июня, покусал зараженный клещ — хотя организаторы заверяли, что обрабатывали площадку. Об этом пострадавшая девушка, жительница Нижнего Тагила, рассказала URA.RU.

По ее словам, территорию фестиваля она не покидала. «Клещ впился в мне в заднюю часть шеи вечером 8 июня. Через 20-25 минут после обнаружения я приехала в травмпункт, где сняли кровопийцу, поместили в контейнер, дали справку и сказали нести клеща в лабораторию. 10 июня пришли анализы. Клещ оказался инфицированным боррелиозом (болезнь Лайма). Врачи отделения неотложной помощи Нижнего Тагила назначили лечение антибиотиками в течение 7 дней», — рассказала Оксана.

«У меня есть скриншот записи о том, что территория была обработана от клещей. Врачи сказали следить за пятном и наблюдать, если в течение пяти дней место укуса начнет расти, то тогда нужно обращаться в стационар и ложиться в инфекционку», — добавила она.

Администратор фестиваля уточнила корреспонденту, что организаторы не несут ответственности за укушенных клещами участников: «Территория была обработала в начале лета. За две недели до мероприятия мы обработали палаточные лагеря. Информации о пострадавших у нас нет. Быть укушенным клещом возможно, только если выйти за территорию лагеря в лес на прогулку».

Она измеряет место укуса линейкой
Она измеряет место укуса линейкой
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Участница мотофестиваля «Черные ножи», который проходил под Первоуральском 7-9 июня, покусал зараженный клещ — хотя организаторы заверяли, что обрабатывали площадку. Об этом пострадавшая девушка, жительница Нижнего Тагила, рассказала URA.RU. По ее словам, территорию фестиваля она не покидала. «Клещ впился в мне в заднюю часть шеи вечером 8 июня. Через 20-25 минут после обнаружения я приехала в травмпункт, где сняли кровопийцу, поместили в контейнер, дали справку и сказали нести клеща в лабораторию. 10 июня пришли анализы. Клещ оказался инфицированным боррелиозом (болезнь Лайма). Врачи отделения неотложной помощи Нижнего Тагила назначили лечение антибиотиками в течение 7 дней», — рассказала Оксана. «У меня есть скриншот записи о том, что территория была обработана от клещей. Врачи сказали следить за пятном и наблюдать, если в течение пяти дней место укуса начнет расти, то тогда нужно обращаться в стационар и ложиться в инфекционку», — добавила она. Администратор фестиваля уточнила корреспонденту, что организаторы не несут ответственности за укушенных клещами участников: «Территория была обработала в начале лета. За две недели до мероприятия мы обработали палаточные лагеря. Информации о пострадавших у нас нет. Быть укушенным клещом возможно, только если выйти за территорию лагеря в лес на прогулку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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